Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Россия за семь месяцев вдвое нарастила закупки фармпродукции в Бразилии

4 сентября 2023, 05:11
За семь месяцев Россия увеличила свою закупку лекарственных продуктов из Бразилии более чем вдвое. В этих закупках были включены вакцины, кровь и таблетки.

Данные статистики, предоставленные Бразилией, показывают, что объем закупок достиг нового исторического максимума, пишет Общественная служба новостей.

В период с января по июль текущего года, общая сумма закупок составила 3,8 миллиона долларов, что значительно превышает сумму в 1,7 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. Объем товаров также приблизился к максимальному значению, зафиксированному в 2010 году.

Николай Беспалов, директор развития аналитической компании «RNC Pharma», отметил значительное увеличение поставок готовых лекарственных препаратов, особенно инсулина, произведенного на местных производственных площадках компанией «Ново-Нордиск».

Среди закупаемых препаратов можно выделить «Фиасп», «Протафан» и «Актрапид». Кроме того, из Бразилии также поступают некоторые фармсубстанции, но их объемы в текущем году сокращались и составляют очень малую долю общих закупок.

Также заметно возросло количество закупаемых средств для ухода за полостью рта и зубами, включая крепящие порошки, пасты и эфирные масла с ароматными смесями.

Подпишитесь
Украинский агент в Омске, массовые увольнения в ОмГУ, первая победа «Авангарда» в КХЛ
Вчера, 09:51
Дорогая осень. В Омске сразу на рубль подорожало топливо
Сегодня, 03:03
В глубинку не тянет. Названы самые вымирающие деревни Омской области
Сегодня, 07:49
Омский Муниципальный приют для животных возглавил Юрий Маркушин
Сегодня, 08:24
Центр занятости на севере Омской области закупает легковое авто за 1,3 млн рублей
Сегодня, 08:46
Ждать ли бабье лето? В Омске прогнозируют пасмурную и прохладную погоду
Сегодня, 07:26