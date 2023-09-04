Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Данные статистики, предоставленные Бразилией, показывают, что объем закупок достиг нового исторического максимума, пишет Общественная служба новостей.
В период с января по июль текущего года, общая сумма закупок составила 3,8 миллиона долларов, что значительно превышает сумму в 1,7 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. Объем товаров также приблизился к максимальному значению, зафиксированному в 2010 году.
Николай Беспалов, директор развития аналитической компании «RNC Pharma», отметил значительное увеличение поставок готовых лекарственных препаратов, особенно инсулина, произведенного на местных производственных площадках компанией «Ново-Нордиск».
Среди закупаемых препаратов можно выделить «Фиасп», «Протафан» и «Актрапид». Кроме того, из Бразилии также поступают некоторые фармсубстанции, но их объемы в текущем году сокращались и составляют очень малую долю общих закупок.
Также заметно возросло количество закупаемых средств для ухода за полостью рта и зубами, включая крепящие порошки, пасты и эфирные масла с ароматными смесями.