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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

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Роспотребнадзор рассказал, сколько омичей пострадали от укусов клещей с начала года

4 сентября 2023, 10:41
Фото: 1MI
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Сообщается, что данные на 4 сентября 2023 года не превышают среднемноголетних значений.

С начала года с жалобой на укус клеща в медицинские учреждения обратились 3991 человек, из них 1161 ребенок. В ведомстве также отметили, что привились против клещевого энцефалита больше 88 тысяч омичей.

98,6% клещей, снятых с людей, были исследованы в специализированных лабораториях, из них зараженных — 1,7%. 12,2% же заражены боррелиями, еще 1,4% возбудителями эрлихиоза и 1,9% анаплазмоза человека.

Сотрудники Роспотребнадзора обращают внимание, что, несмотря наступление осени, не нужно забывать о профилактике клещевых инфекций. Как обезопасить себя от переносчиков энцефалита читайте в материале ниже.

Осторожно, клещи! Омичам дали советы, как обезопасить себя от переносчиков энцефалита
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#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Клещи#Клещевой энцефалит#Энцефалит#Управление Роспотребнадзора#Анастасия Баянова
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