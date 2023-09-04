Роспотребнадзор рассказал, сколько омичей пострадали от укусов клещей с начала года

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
С начала года с жалобой на укус клеща в медицинские учреждения обратились 3991 человек, из них 1161 ребенок. В ведомстве также отметили, что привились против клещевого энцефалита больше 88 тысяч омичей.
98,6% клещей, снятых с людей, были исследованы в специализированных лабораториях, из них зараженных — 1,7%. 12,2% же заражены боррелиями, еще 1,4% возбудителями эрлихиоза и 1,9% анаплазмоза человека.
Сотрудники Роспотребнадзора обращают внимание, что, несмотря наступление осени, не нужно забывать о профилактике клещевых инфекций. Как обезопасить себя от переносчиков энцефалита читайте в материале ниже.