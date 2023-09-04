Психолог: видео с котиками вызывают положительные эмоции и снижают стресс

По словам Галеевой, котики вызывают у людей положительные эмоции. Наблюдение за милыми и забавными животными, такими как котики и собачки, вызывает улыбку и радость, а также снижает стресс. Когда мы видим, как кот играет, прыгает или просто спит, это делает нас счастливыми и трогает наши сердца. Это поднимает настроение и помогает расслабиться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».