«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Как стало известно Городу55, в Кормиловском городском поселении Омской области местным жителям на прошлой неделе стали приходить уведомления с требованием в посетить военкомат.
«Во исполнении ст. 10 п. 1, 2, 3 Федерального закона от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“ Вам необходимо в течение двух недель явиться в военно- учётный стол для получения мобилизационного предписания», — говорится в уведомлении.
Документ подписан главой Кормиловского городского поселения Ильей Филипцовым. В администрации поселения не смогли прокомментировать, для чего рассылаются уведомления, и посоветовали обратиться в местный военкомат.
В военном ведомстве объяснили, что такие документы не являются повесткой.
«Если что-то человеку не понятно, то он может спокойно зайти в интернет и почитать. Это не повестка. Приходите, я вам все объясню. Без понятия какие документы кому отправляются. Можете подавать [информацию] как хотите, а то, что у вас потом будут последствия — это ваши проблемы», — рассказала сотрудница военкомата, отказавшись представиться.
Ранее Город55 рассказывал, что в сентябре омичам начнут приходить повестки на военные учебные сборы. Это коснется тех, кто уже служил в армии и имеет военно-учетную специальность.