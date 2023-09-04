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«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат

4 сентября 2023, 10:02
Фото: 1MI
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В Омской области начали рассылать уведомления с требованием посетить военкомат

В военном комиссариате рассказали, что такие документы не являются повесткой.

Как стало известно Городу55, в Кормиловском городском поселении Омской области местным жителям на прошлой неделе стали приходить уведомления с требованием в посетить военкомат.

«Во исполнении ст. 10 п. 1, 2, 3 Федерального закона от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“ Вам необходимо в течение двух недель явиться в военно- учётный стол для получения мобилизационного предписания», — говорится в уведомлении.

Документ подписан главой Кормиловского городского поселения Ильей Филипцовым. В администрации поселения не смогли прокомментировать, для чего рассылаются уведомления, и посоветовали обратиться в местный военкомат.

В военном ведомстве объяснили, что такие документы не являются повесткой.

«Если что-то человеку не понятно, то он может спокойно зайти в интернет и почитать. Это не повестка. Приходите, я вам все объясню. Без понятия какие документы кому отправляются. Можете подавать [информацию] как хотите, а то, что у вас потом будут последствия — это ваши проблемы», — рассказала сотрудница военкомата, отказавшись представиться.

Ранее Город55 рассказывал, что в сентябре омичам начнут приходить повестки на военные учебные сборы. Это коснется тех, кто уже служил в армии и имеет военно-учетную специальность.

В сентябре омичам придут повестки. Объясняем, для чего
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#Общество#Омск#Омская область#Армия#Военкомат#Срочная армия#Повестка#Евгений Игишев#Кормиловский район
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