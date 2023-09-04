Правительство Омской области решило заказать наружную рекламу на 4 млн рублей

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Главное управление контрактной системы Омской области начало поиски фирмы, которая будет с помощью баннеров рассказывать омичам о работе регионального правительства. На сайте госзакупок появился соответствующий лот с министерством региональной политики в роли заказчика.
— Оказание услуг по информированию населения Омской области о деятельности органов государственной власти Омской области по решению актуальных проблем в современной общественной, политической, экономической, социальной и культурной жизни Омской области на наружных конструкциях (баннерах), — так охарактеризован в описании лота предмет закупки.
Особо уточняется, что «невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг». Последний день подачи заявок — 11 сентября текущего года.
Напомним, что на баннеры и флаги к недавнему Дню города в Омске было потрачено около 2 млн рублей.