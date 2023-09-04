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Published Сегодня, 10:45

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баннер

Правительство Омской области решило заказать наружную рекламу на 4 млн рублей

4 сентября 2023, 10:45
Фото: 1MI
баннер
На сайте госзакупок уже опубликован соответствующий лот.

Главное управление контрактной системы Омской области начало поиски фирмы, которая будет с помощью баннеров рассказывать омичам о работе регионального правительства. На сайте госзакупок появился соответствующий лот с министерством региональной политики в роли заказчика.

— Оказание услуг по информированию населения Омской области о деятельности органов государственной власти Омской области по решению актуальных проблем в современной общественной, политической, экономической, социальной и культурной жизни Омской области на наружных конструкциях (баннерах), — так охарактеризован в описании лота предмет закупки.

Особо уточняется, что «невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг». Последний день подачи заявок — 11 сентября текущего года.

Напомним, что на баннеры и флаги к недавнему Дню города в Омске было потрачено около 2 млн рублей.

В Омске на баннеры и флаги ко Дню города потратят 2,3 млн рублей
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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Наружная реклама
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