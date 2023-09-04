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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

иллюстрация

Попала в кювет с детьми. В Омской области в аварии погибла 35-летняя женщина

4 сентября 2023, 05:58
Фото: Город55
иллюстрация

В ДТП под Омском на проселочной дороге погибла женщина, пострадали двое детей

Самому младшему ребенку меньше пяти лет.

Вчера вечером, 3 сентября, в Омской области произошла серьезная авария со смертельным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом около 20:25.

По данным пресс-службы ведомства, женщина 1988 года рождения двигалась на Kia Cerato на подъезде к селу Белогривка (Большеуковский район). В какой-то момент она потеряла управление над машиной и выехала на обочину. После этого автомобиль занесло в кювет с противоположной стороны.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Иномарка опрокинулась. В салоне находились дети — девочка 2019 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Их госпитализировали с травмами. Женщину спасти не удалось — она скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося сотрудники полиции запустили проверку. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее.

Ранее Город55 писал о крупной аварии, случившейся этим летом в городе. Молодая многодетная мать села за руль в состоянии алкогольного опьянения. С собой в поездку женщина взяла детей.

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#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с погибшим#ДТП с детьми#Новости#Авария с пострадавшими#Авария с детьми#Смертельная авария#Алина Ясинская
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