Попала в кювет с детьми. В Омской области в аварии погибла 35-летняя женщина

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:01
Вчера вечером, 3 сентября, в Омской области произошла серьезная авария со смертельным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом около 20:25.
По данным пресс-службы ведомства, женщина 1988 года рождения двигалась на Kia Cerato на подъезде к селу Белогривка (Большеуковский район). В какой-то момент она потеряла управление над машиной и выехала на обочину. После этого автомобиль занесло в кювет с противоположной стороны.
Иномарка опрокинулась. В салоне находились дети — девочка 2019 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Их госпитализировали с травмами. Женщину спасти не удалось — она скончалась на месте происшествия.
По факту случившегося сотрудники полиции запустили проверку. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее.
Ранее Город55 писал о крупной аварии, случившейся этим летом в городе. Молодая многодетная мать села за руль в состоянии алкогольного опьянения. С собой в поездку женщина взяла детей.