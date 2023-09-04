Попала в кювет с детьми. В Омской области в аварии погибла 35-летняя женщина

По данным пресс-службы ведомства, женщина 1988 года рождения двигалась на Kia Cerato на подъезде к селу Белогривка (Большеуковский район). В какой-то момент она потеряла управление над машиной и выехала на обочину. После этого автомобиль занесло в кювет с противоположной стороны.