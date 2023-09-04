Календарь перевернут. В омском парке устроили световое шоу под хит Шуфутинского

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Вчера вечером, 3 сентября, в омском парке «Вокруг света» заиграла знакомая многим песня. В этом году исполнилось ровно 30 лет с момента выхода композиции «3 сентября» Михаила Шуфутинского.
Представители развлекательной площадки поздравили эстрадного певца с юбилеем хита. На 68-метровом колесе обозрения на «Зеленом острове» появилась необычная иллюминация.
На ней был изображен лист календаря с цифрой три. Также туда добавили бегущую строку «Я календарь переверну — и снова третье сентября». Световое шоу сопровождалось соответствующей песней.
Отметим, что это не первое представление, которое устраивают на омском колесе обозрения. Работники парка регулярно организуют шоу в честь праздников.
Ранее на телебашне у моста имени 60-летия ВЛКСМ появилась подсветка. Конструкция сияет в темное время суток.