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Published Сегодня, 03:28

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Updated Сегодня, 03:31

иллюстрация

Календарь перевернут. В омском парке устроили световое шоу под хит Шуфутинского

4 сентября 2023, 03:28
Фото: Город55
иллюстрация

В омском парке устроили световое шоу под песню Шуфутинского 3 сентября

Хиту исполнилось ровно 30 лет.

Вчера вечером, 3 сентября, в омском парке «Вокруг света» заиграла знакомая многим песня. В этом году исполнилось ровно 30 лет с момента выхода композиции «3 сентября» Михаила Шуфутинского.

Представители развлекательной площадки поздравили эстрадного певца с юбилеем хита. На 68-метровом колесе обозрения на «Зеленом острове» появилась необычная иллюминация.

На ней был изображен лист календаря с цифрой три. Также туда добавили бегущую строку «Я календарь переверну — и снова третье сентября». Световое шоу сопровождалось соответствующей песней.

Видео: пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света»

Отметим, что это не первое представление, которое устраивают на омском колесе обозрения. Работники парка регулярно организуют шоу в честь праздников.

Ранее на телебашне у моста имени 60-летия ВЛКСМ появилась подсветка. Конструкция сияет в темное время суток.

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#Общество#Город#Видео#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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