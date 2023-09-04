От 3 до 6 лет колонии. В Омске осудили банду мошенников, обманувших пенсионеров

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Первомайском районном суде Омска вынесли приговор шестерым мошенникам. Их признали виновными в обмане пенсионеров на общую сумму 2,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Аферисты с мая по июнь 2021 года звонили пожилым омичам и сообщали, что якобы родственники пенсионеров стали виновниками ДТП. Чтобы уладить ситуацию, необходимо было заплатить определенную сумму денег.
Всего пострадали 8 человек.
Свою вину мошенники не признали. Суд вынес наказание в виде лишении свободы в колонии общего режима — от 3 до 6 лет. Также фигуранты дела должны будут возместить потерпевшим ущерб.
Ранее Город55 рассказывал, что мошенники похитили 35 млн рублей с «Пушкинских карт» омичей.