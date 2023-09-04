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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

В Омске вынесли приговор банде мошенников за обман пенсионеров на 2,6 млн

От 3 до 6 лет колонии. В Омске осудили банду мошенников, обманувших пенсионеров

4 сентября 2023, 09:30
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске вынесли приговор банде мошенников за обман пенсионеров на 2,6 млн

Всего в деле 8 потерпевших.

В Первомайском районном суде Омска вынесли приговор шестерым мошенникам. Их признали виновными в обмане пенсионеров на общую сумму 2,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Аферисты с мая по июнь 2021 года звонили пожилым омичам и сообщали, что якобы родственники пенсионеров стали виновниками ДТП. Чтобы уладить ситуацию, необходимо было заплатить определенную сумму денег.

Всего пострадали 8 человек.

Свою вину мошенники не признали. Суд вынес наказание в виде лишении свободы в колонии общего режима — от 3 до 6 лет. Также фигуранты дела должны будут возместить потерпевшим ущерб.

Ранее Город55 рассказывал, что мошенники похитили 35 млн рублей с «Пушкинских карт» омичей.

Наживались на культуре. Мошенники похитили 35 млн рублей с «Пушкинских карт» оимчей
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#Общество#Омск#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Мошенник#Телефонные мошенники#Евгений Игишев
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