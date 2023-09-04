Омский МФЦ закупит 35 диванов для посетителей

Интересно, что существующий в российском законодательстве запрет на закупки товаров для государственных и муниципальных служб у иностранного поставщика в этом случае не действует, так как стоимость лота ниже 1 млн рублей. Таким образом, теоретически поставить диваны в омские МФЦ может и зарубежная фирма.