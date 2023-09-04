Омский МФЦ закупит 35 диванов для посетителей

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Главное управление контрактной системы Омской области разместило 1 сентября на сайте госзакупок очередной лот. Заказчиком в этом случае является «Бюджетное учреждение Омской области „Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг“», предмет закупки — «Поставка диванов для посетителей».
В общей сложности МФЦ хочет закупить 35 диванов.
— Внутренняя глубина сиденья ≥ 490 и ≤ 495 мм, — уточняется в описании лота. — Глубина дивана ≥ 620 и ≤ 635 мм. Цвет обивки темно-коричневый.
Начальная цена одного дивана 22 тысячи 973 рубля. Общая стоимость закупки соответственно 804 тысячи рублей.
Интересно, что существующий в российском законодательстве запрет на закупки товаров для государственных и муниципальных служб у иностранного поставщика в этом случае не действует, так как стоимость лота ниже 1 млн рублей. Таким образом, теоретически поставить диваны в омские МФЦ может и зарубежная фирма.