Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

диван

Омский МФЦ закупит 35 диванов для посетителей

4 сентября 2023, 08:36
Фото: 1MI
диван
Начальная цена закупки — 800 тысяч рублей.

Главное управление контрактной системы Омской области разместило 1 сентября на сайте госзакупок очередной лот. Заказчиком в этом случае является «Бюджетное учреждение Омской области „Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг“», предмет закупки — «Поставка диванов для посетителей».

В общей сложности МФЦ хочет закупить 35 диванов.

— Внутренняя глубина сиденья ≥ 490 и ≤ 495 мм, — уточняется в описании лота. — Глубина дивана ≥ 620 и ≤ 635 мм. Цвет обивки темно-коричневый.

Начальная цена одного дивана 22 тысячи 973 рубля. Общая стоимость закупки соответственно 804 тысячи рублей.

Интересно, что существующий в российском законодательстве запрет на закупки товаров для государственных и муниципальных служб у иностранного поставщика в этом случае не действует, так как стоимость лота ниже 1 млн рублей. Таким образом, теоретически поставить диваны в омские МФЦ может и зарубежная фирма.

Правительство Омской области планирует закупить партию фильтрующих самоспасателей
Узнать подробнее
#Общество#МФЦ#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Украинский агент в Омске, массовые увольнения в ОмГУ, первая победа «Авангарда» в КХЛ
Вчера, 09:51
Дорогая осень. В Омске сразу на рубль подорожало топливо
Сегодня, 03:03
В глубинку не тянет. Названы самые вымирающие деревни Омской области
Сегодня, 07:49
Омский Муниципальный приют для животных возглавил Юрий Маркушин
Сегодня, 08:24
Центр занятости на севере Омской области закупает легковое авто за 1,3 млн рублей
Сегодня, 08:46
Ждать ли бабье лето? В Омске прогнозируют пасмурную и прохладную погоду
Сегодня, 07:26