«Омскэлектро» построит новую линию наружного освещения по улице Ермака

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Новая линия наружного освещения появится в Октябрьском округе. Департамент строительства городской администрации заключил контракт с АО «Омскэлектро» на сумму 1,8 млн рублей.
Сотрудники компании «Омскэлектро» уже приступили к работам на улице Ермака на участке от улицы Куйбышева до Богдана Хмельницкого. Протяженность новой линии наружного освещения составит 875 метров.
Раньше омичам приходилось ходить по неосвещенной улице, неосвещенными в том числе оставались подходы к гимназии № 62, расположенной по улице Декабристов. Но к середине месяца все изменится.
«Линия наружного освещения будет построена по поручению мэра Омска Сергея Шелеста и во исполнение контракта с городским департаментом строительства. Рабочие установят 27 опор с 27 светодиодными консольными светильниками», — рассказал главный инженер АО «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко.
Все опоры освещения по улице Ермака уже стоят, а сегодня, 4 сентября сотрудники «Омскэлектро» начали монтировать светильники. Работы следует завершить к 15 сентября 2023 года, и в установленные сроки компания-подрядчик укладывается.
«Всего в рамках адресной инвестиционной программы на 2023 год в Омске запланировано строительство 35 новых линий наружного освещения общей протяженностью более 32 км. Из них 16 линий уже готовы, восемь — в работе, плюс по одному объекту заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ планируется на этой неделе, — уточнил заместитель директора депстроя Михаил Сизов. — По пяти объектам администрация города проводит конкурсные процедуры по определению подрядчиков будущего строительства. Один объект готовится к государственной экспертизе проверки достоверности определения сметной стоимости, ещё по четырем линиям выполняются проектно-изыскательные работы».
Гендиректор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский отметил, что в городе в 2023 году активизировалось строительство новых линий освещения:
«В этом году у нас большие планы и по строительству линий наружного освещения, и по восстановлению существующих. Будут освещены около 50 км омских улиц. Город становится светлее, а дороги менее аварийными. Качество жизни горожан меняется в лучшую сторону, и мы будем работать дальше в этом направлении».
В данный момент работы ведутся на улицах 8-я Линия, 3-я Молодежная, Инструментальная, 20-лет РККА, Силина/Долинная и в микрорайоне Рябиновка. А с начала года «Омскэлектро» построило уже шесть линий наружного освещения общей протяженностью около 10 км.