«Омскэлектро» построит новую линию наружного освещения по улице Ермака

В данный момент работы ведутся на улицах 8-я Линия, 3-я Молодежная, Инструментальная, 20-лет РККА, Силина/Долинная и в микрорайоне Рябиновка. А с начала года «Омскэлектро» построило уже шесть линий наружного освещения общей протяженностью около 10 км.