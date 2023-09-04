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«Омскэлектро» построит новую линию наружного освещения по улице Ермака

«Омскэлектро» построит новую линию наружного освещения по улице Ермака

4 сентября 2023, 10:45
Фото: Город55
Работы на объекте должны завершить к 15 сентября.

Новая линия наружного освещения появится в Октябрьском округе. Департамент строительства городской администрации заключил контракт с АО «Омскэлектро» на сумму 1,8 млн рублей.

Сотрудники компании «Омскэлектро» уже приступили к работам на улице Ермака на участке от улицы Куйбышева до Богдана Хмельницкого. Протяженность новой линии наружного освещения составит 875 метров.

4 сентября рабочие начали устанавливать светильники4 сентября рабочие начали устанавливать светильники
4 сентября рабочие начали устанавливать светильники.4 сентября рабочие начали устанавливать светильники.
4 сентября рабочие начали устанавливать светильники
Фото: Город55

Раньше омичам приходилось ходить по неосвещенной улице, неосвещенными в том числе оставались подходы к гимназии № 62, расположенной по улице Декабристов. Но к середине месяца все изменится.

«Линия наружного освещения будет построена по поручению мэра Омска Сергея Шелеста и во исполнение контракта с городским департаментом строительства. Рабочие установят 27 опор с 27 светодиодными консольными светильниками», — рассказал главный инженер АО «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко.
Главный инженер АО «Омскэлектро» Дмитрий ПоддубкоГлавный инженер АО «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко
Главный инженер АО «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко
Фото: Город55

Все опоры освещения по улице Ермака уже стоят, а сегодня, 4 сентября сотрудники «Омскэлектро» начали монтировать светильники. Работы следует завершить к 15 сентября 2023 года, и в установленные сроки компания-подрядчик укладывается.

«Всего в рамках адресной инвестиционной программы на 2023 год в Омске запланировано строительство 35 новых линий наружного освещения общей протяженностью более 32 км. Из них 16 линий уже готовы, восемь — в работе, плюс по одному объекту заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ планируется на этой неделе, — уточнил заместитель директора депстроя Михаил Сизов. — По пяти объектам администрация города проводит конкурсные процедуры по определению подрядчиков будущего строительства. Один объект готовится к государственной экспертизе проверки достоверности определения сметной стоимости, ещё по четырем линиям выполняются проектно-изыскательные работы».
Генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей ЖуковскийГенеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский
Генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский
Фото: Омскэлектро

Гендиректор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский отметил, что в городе в 2023 году активизировалось строительство новых линий освещения:

«В этом году у нас большие планы и по строительству линий наружного освещения, и по восстановлению существующих. Будут освещены около 50 км омских улиц. Город становится светлее, а дороги менее аварийными. Качество жизни горожан меняется в лучшую сторону, и мы будем работать дальше в этом направлении».

В данный момент работы ведутся на улицах 8-я Линия, 3-я Молодежная, Инструментальная, 20-лет РККА, Силина/Долинная и в микрорайоне Рябиновка. А с начала года «Омскэлектро» построило уже шесть линий наружного освещения общей протяженностью около 10 км.

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#Омск#Строительство#Уличное освещение#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#АО «Омскэлектро»#Юлия Истомина
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