Омич Александр Галынский возглавил свою чеченскую компанию

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
В обществе с ограниченной ответственностью «Строительная компания „Омск-Трэйс“» сейчас происходят большие перемены. Город55 уже писал о том, что основной бенефициар фирмы Александр Галынский уменьшил свою долю в основном капитале в 8 тысяч раз, а теперь стало известно, что он занял пост руководителя.
Эти изменения связаны с процедурой конкурсного производства, через которую «Омск-Трэйс» проходил из-за требования ряда кредиторов. 27 июля Галынский заявил в арбитраже о своей готовности закрыть долги, а к 10 августа он это намерение выполнил. В официальном сообщении фигурирует сумма — 323 630 316 рублей 3 копейки. После этого дело о банкротстве было закрыто, конкурсный управляющий Андрей Ремнев сложил полномочия, и руководителем фирмы снова стал генеральный директор (этот пост занял Александр Галынский).
«Омск-Трэйс», вопреки названию, прописан в Грозном на улице имени Вахи Алиева. В прошлом его бенефициарами были Сайд-Эми Абдуллаевич Магашев и Игорь Александрович Галынский. Александр Галынский занимал пост директора и гендиректора с 2005 по 2019 годы с месячным перерывом в 2014 году. Сейчас почти весь уставный капитал переписан на само общество и запущена процедура уменьшения УК.
Напомним: Александр Галынский зарегистрирован в Омске, он является главой и владельцем целого ряда местных компаний, в числе которых «Специализированный застройщик Меркурий», «Специализированный застройщик Югра-Сити» и др. (все они прописаны в одном доме на Бульварной улице). Предприниматель известен строительством элитного жилого комплекса «Новый пионер» и 14-этажного бизнес-центра «Бульварное кольцо».