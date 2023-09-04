Омич Александр Галынский возглавил свою чеченскую компанию

Эти изменения связаны с процедурой конкурсного производства, через которую «Омск-Трэйс» проходил из-за требования ряда кредиторов. 27 июля Галынский заявил в арбитраже о своей готовности закрыть долги, а к 10 августа он это намерение выполнил. В официальном сообщении фигурирует сумма — 323 630 316 рублей 3 копейки. После этого дело о банкротстве было закрыто, конкурсный управляющий Андрей Ремнев сложил полномочия, и руководителем фирмы снова стал генеральный директор (этот пост занял Александр Галынский).