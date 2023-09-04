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Олеся Константинова: школьная форма должна быть бесплатной и разнообразной

4 сентября 2023, 11:21
Первое сентября — не только праздник для детей и учителей, но и финансовая нагрузка для родителей. Чтобы облегчить им эту нагрузку, было предложено сделать в России школьную форму бесплатной.

Олеся Константинова, телеведущая, модель и мама, отметила, что школьная форма — важная часть жизни учащихся, но она также может вызывать много проблем. Она износится быстро, дети растут, мода меняется, и школьникам хочется быть в тренде. Поэтому каждый год родители вынуждены тратить большие суммы, чтобы подготовить своих детей к учебе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она предложила сделать школьную форму бесплатной и разработать несколько видов формы, чтобы ее можно было менять. Одежду нужно производить на одном предприятии, которое получит государственный грант. Роскачество должно контролировать производство, чтобы школьная форма соответствовала стандартам, считает Константинова.

Артемий Рожнов, правовед и профессор Финансового университета при Правительстве РФ, поддержал идею. По его мнению, унифицированный подход поможет избежать стремления состоятельных родителей выделить своих детей и показать свое превосходство.

Он отметил, что общая бесплатная школьная форма не даст повода для гордыни у некоторых учеников и чувства неполноценности у других, что очень важно для психологического развития детей.

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