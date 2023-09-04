Олеся Константинова: школьная форма должна быть бесплатной и разнообразной

Олеся Константинова, телеведущая, модель и мама, отметила, что школьная форма — важная часть жизни учащихся, но она также может вызывать много проблем. Она износится быстро, дети растут, мода меняется, и школьникам хочется быть в тренде. Поэтому каждый год родители вынуждены тратить большие суммы, чтобы подготовить своих детей к учебе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».