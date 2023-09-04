«Охота за удачей» — ювелирное украшение за кредит в АТБ

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:47
Акция «Охота за удачей» продлится до 31 октября. Призовой фонд ограничен — 100 подарков.
«Мы стремимся радовать наших клиентов и делать наше сотрудничество для них еще более выгодным и запоминающимся. Не упустите свой шанс! Успейте воспользоваться акцией „Охота за удачей“ и получить ценный подарок — подвеску в форме подковы, символизирующую успех», — прокомментировала Юлия Павлишина, руководитель управления потребительских кредитов и кредитных карт АТБ.
Участник акции имеет право на получение только одного приза, не зависимо от количества заключенных договоров кредитования.
Кредит наличными в АТБ можно оформить по ставке от 4% годовых сроком до 7 лет. Максимальная сумма — 5 миллионов рублей.
Получить более подробную информацию по акции «Охота за удачей» можно на сайте банка.
Остались вопросы? Сотрудники АТБ всегда готовы помочь по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
*Акция «Охота за удачей»: срок проведения: 01.09 -31.10.2023; участники — физич. лица (не работники банка), заключившие в период акции с банком (в любом офисе в г. Омск) договор потребит. кредита «Кредит наличными» (далее — договор) на сумму свыше 300 тыс. руб. Кол-во участников ограничено кол-вом призов: до исчерпания общего количества призов (золотые сувениры 585пробы): 100 (на всю акцию). Одному участнику — один приз, независимо от кол-ва полученных им кредитов. Выдача приза в день заключения договора в офисе банка, в котором участник заключил договор. Условия на 01.09.2023. Организатор «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Универсальная лиц. ЦБ РФ №1810. Источник инф. об организаторе акции, о её правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения: сайт банка — https://www.atb.su/.
*Кредит наличными (в том числе с опцией «Рефинансирование») для физ. лиц, сумма от 30 тыс.- 5 млн руб., срок 13-84 мес., ставка (% годовых, определяется для каждого заёмщика индивидуально): 4,0%-24%* годовых (*% ставка при личном страховании заемщиком; для Клиентов, которым сформировано предварительно одобренное предложение % ставка от 3,5%; без страхования % ставка выше на 8 п. п., выбор страховщика — на усмотрение заемщика). Оформление по паспорту: при сумме кредита до 100 000 руб., свыше — для получающих зар.плату на банк.карту АТБ/клиентов, подтвердивших доход выпиской из ПФР, запрошенной банком. Полная стоимость кредита: 3,491% — 32,000% годовых, 616,66 рублей — 5 235 783,12 рублей. «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (АО). Условия на 23.08.2023. Универсальная лиц. №1810.
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