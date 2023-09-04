«Охота за удачей» — ювелирное украшение за кредит в АТБ

*Акция «Охота за удачей»: срок проведения: 01.09 -31.10.2023; участники — физич. лица (не работники банка), заключившие в период акции с банком (в любом офисе в г. Омск) договор потребит. кредита «Кредит наличными» (далее — договор) на сумму свыше 300 тыс. руб. Кол-во участников ограничено кол-вом призов: до исчерпания общего количества призов (золотые сувениры 585пробы): 100 (на всю акцию). Одному участнику — один приз, независимо от кол-ва полученных им кредитов. Выдача приза в день заключения договора в офисе банка, в котором участник заключил договор. Условия на 01.09.2023. Организатор «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Универсальная лиц. ЦБ РФ №1810. Источник инф. об организаторе акции, о её правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения: сайт банка — https://www.atb.su/.