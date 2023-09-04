Обзор спортивных школ в Омске

Организация расположена по адресу: Тимуровский пр., 10. Уточнить информацию о правилах приема, требованиям к возрасту можно по контактным данным, представленным на официальном сайте учреждения. Здесь же публикуются и последние новости о жизни спортивной секции, сведения о проводимых турнирах и соревнованиях.