Обзор спортивных школ в Омске

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В данном бюджетном учреждении дополнительного образования проводятся занятия по нескольким видам спорта. В их число входят кобудо, смешанное боевое единоборство, тайский бокс, рукопашный бой, дзюдо, самбо, тхэквондо, карате и кикбоксинг. Эту спортивную организацию Омска посещают свыше 900 обучающихся, тренировки проводят 28 преподавателей.
Ознакомиться с информацией о записи в муниципальную спортивную школу можно на официальном сайте организации. Учреждение имеет три филиала, которые расположены в Омске по адресам: ул. Индустриальная 4б, ул. Орджоникидзе, 287, ул. Красных Зорь, 54/4.
Данный омский центр был создан в начале нулевых годов. В нем созданы современные благоприятные условия для занятий спортом, а тренеры разработали новые методики занятий. Все это позволяет воспитанникам школы в короткие сроки добиваться высоких результатов.
Воспитанники этой омской спортшколы являются ежегодными победителями и призерами всероссийских чемпионатов и спартакиад.
Организация расположена по адресу: Тимуровский пр., 10. Уточнить информацию о правилах приема, требованиям к возрасту можно по контактным данным, представленным на официальном сайте учреждения. Здесь же публикуются и последние новости о жизни спортивной секции, сведения о проводимых турнирах и соревнованиях.
Приоритетным направлением работы данного бюджетного учреждения Омска является развитие детско-юношеского баскетбола. В учреждении каждый год организуются различные массовые мероприятия, в число которых входит первенство России по баскетболу и турнир памяти.
Информация о правилах приема на 2023/2024 год и перечень требуемых документов представлены на официальном сайте организации. Адрес школы: ул. Циолковского, 1а.
Основной целью работы учреждения является реализация программ в области физической культуры и спорта по лыжным гонкам и полиатлону, триатлону, биатлону, пулевой стрельбе и ориентированию. В учреждении ведется подготовка резерва и спортсменов высокого класса согласно действующим федеральным стандартам. Всего в данной секции обучаются более 900 человек.
Подробная информация о зачислении детей в спортивную школу представлена на официальном сайте организации. По этой ссылке жители Омска также смогут ознакомиться с последними новостями учреждения. Адрес секции: ул. Богдана Хмельницкого, 221.