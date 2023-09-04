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Обзор спортивных школ в Омске

Обзор спортивных школ в Омске

4 сентября 2023, 08:00
Фото: Midjourney
Обзор спортивных школ в Омске
С приближением учебного года 2023-2024 становится актуальным вопрос о том, в какие секции и кружки можно записать ребенка. В этом материале представлен обзор спортивных школ в Омске.

Спортивная школа олимпийского резерва № 28

В данном бюджетном учреждении дополнительного образования проводятся занятия по нескольким видам спорта. В их число входят кобудо, смешанное боевое единоборство, тайский бокс, рукопашный бой, дзюдо, самбо, тхэквондо, карате и кикбоксинг. Эту спортивную организацию Омска посещают свыше 900 обучающихся, тренировки проводят 28 преподавателей.

Правила приема и сроки подачи документов

Ознакомиться с информацией о записи в муниципальную спортивную школу можно на официальном сайте организации. Учреждение имеет три филиала, которые расположены в Омске по адресам: ул. Индустриальная 4б, ул. Орджоникидзе, 287, ул. Красных Зорь, 54/4.

Спортивная школа олимпийского резерва № 28 в ОмскеСпортивная школа олимпийского резерва № 28 в Омске
Спортивная школа олимпийского резерва № 28 в Омске
Фото: Midjourney

Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике

Данный омский центр был создан в начале нулевых годов. В нем созданы современные благоприятные условия для занятий спортом, а тренеры разработали новые методики занятий. Все это позволяет воспитанникам школы в короткие сроки добиваться высоких результатов.

Воспитанники этой омской спортшколы являются ежегодными победителями и призерами всероссийских чемпионатов и спартакиад.

Правила приема и сроки подачи документов

Организация расположена по адресу: Тимуровский пр., 10. Уточнить информацию о правилах приема, требованиям к возрасту можно по контактным данным, представленным на официальном сайте учреждения. Здесь же публикуются и последние новости о жизни спортивной секции, сведения о проводимых турнирах и соревнованиях.

Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике в ОмскеСпортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике в Омске
Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике в Омске
Фото: 1MI

Спортивная школа имени заслуженного тренера России В. Н. Промина

Приоритетным направлением работы данного бюджетного учреждения Омска является развитие детско-юношеского баскетбола. В учреждении каждый год организуются различные массовые мероприятия, в число которых входит первенство России по баскетболу и турнир памяти.

Правила приема и сроки подачи документов

Информация о правилах приема на 2023/2024 год и перечень требуемых документов представлены на официальном сайте организации. Адрес школы: ул. Циолковского, 1а.

Спортивная школа имени заслуженного тренера России В. Н. Промина в ОмскеСпортивная школа имени заслуженного тренера России В. Н. Промина в Омске
Спортивная школа имени заслуженного тренера России В. Н. Промина в Омске
Фото: 1MI

СШОР «Центр лыжного спорта»

Основной целью работы учреждения является реализация программ в области физической культуры и спорта по лыжным гонкам и полиатлону, триатлону, биатлону, пулевой стрельбе и ориентированию. В учреждении ведется подготовка резерва и спортсменов высокого класса согласно действующим федеральным стандартам. Всего в данной секции обучаются более 900 человек.

Правила приема и сроки подачи документов

Подробная информация о зачислении детей в спортивную школу представлена на официальном сайте организации. По этой ссылке жители Омска также смогут ознакомиться с последними новостями учреждения. Адрес секции: ул. Богдана Хмельницкого, 221.

СШОР «Центр лыжного спорта» в ОмскеСШОР «Центр лыжного спорта» в Омске
СШОР «Центр лыжного спорта» в Омске
Фото: 1MI
#Спорт#Омск#Дети
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