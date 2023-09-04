Обанкротившаяся компания Валерия Федотова не смогла продать долг москвичей за полцены

Это была вторая попытка. В первый раз актив продавался по начальной цене 4,46 млн рублей, а когда желающих не нашлось, Гладкая снизила цену до 4,19 млн. Это меньше половины от номинальной стоимости, но все же очень выгодное для продавца соотношение: в январе мы писали о том, что другие права требования, принадлежавшие «Ойл Процессингу», продавались по цене в сотни раз ниже, чем фигурировавшие в них суммы.