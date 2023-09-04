Обанкротившаяся компания Валерия Федотова не смогла продать долг москвичей за полцены

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Зарегистрированное в Крутой Горке ООО «Ойл Процессинг» сейчас проходит процедуру банкротства. Город55 уже писал о том, что конкурсный управляющий компании Ульяна Гладкая пытается продать право требования к ООО «РСМ Ойл» на 9,3 млн рублей. Сегодня стало известно, что электронные торги пришлось закрыть из-за отсутствия покупателей.
Это была вторая попытка. В первый раз актив продавался по начальной цене 4,46 млн рублей, а когда желающих не нашлось, Гладкая снизила цену до 4,19 млн. Это меньше половины от номинальной стоимости, но все же очень выгодное для продавца соотношение: в январе мы писали о том, что другие права требования, принадлежавшие «Ойл Процессингу», продавались по цене в сотни раз ниже, чем фигурировавшие в них суммы.
Напомним: ООО «Ойл Процессинг» — омское предприятие, специализировавшееся на «оптовой неспециализированной торговле» и проходящее процедуру банкротства с 2019 года. Оно было частью бизнес-империи омского «нефтяника» Валерия Федотова, который в 2019 году получил тюремный срок за мошенничество.
«РСМ Ойл» прописан в Москве и занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Его дела тоже идут не слишком хорошо: совсем недавно данные об адресе компании, содержащиеся в едином госреестре юридических лиц, были признаны недостоверными.