Началась регистрация участников на конкурс «Это у нас семейное»

«Вместе с российскими семьями мы начинаем создавать новую интересную историю под названием „Это у нас семейное“. Идея этого конкурса родилась в семье, мы с большой любовью готовили его к жизни и теперь вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит, востребованным и любимым», — рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. Он также добавил, что лишь благодаря поддержке общественности организаторы решились на проведение уникального, не имеющего аналогов эксперимента — объединить поколения, укрепив семьи общими делами и интересами. Успех конкурса, предположил Комиссаров, будет зависеть от сплоченности россиян, их веры в добрые традиции и стремления создавать крепкие, дружные семьи.