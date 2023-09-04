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Началась регистрация участников на конкурс «Это у нас семейное»

Началась регистрация участников на конкурс «Это у нас семейное»

4 сентября 2023, 13:55
Фото: piqsels.com
4 сентября объявлено о начале регистрации участников на конкурс «Это у нас семейное». Принять участие в новом проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» может любая семья.

Итоги конкурса будут подводить в следующем году. Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий, а также возможность отправиться в путешествие по России. Кроме того, участников ждет множество других призов.

В начале первой учебной недели рассказ о конкурсе услышат все школьники России — во время классного часа «Разговоры о важном». 1 сентября в рамках открытого урока в мастерской управления «Сенеж» президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале конкурса.

В первые часы после запуска регистрации в проекте зарегистрировалось более ста семей из 64 регионов страны. Самым младшим конкурсантам по шесть лет. Самому старшему члену участвующей в конкурсе семьи — 101 год. Самая большая на данный момент семья участников — команда Плотниковых из Оренбургской области, которая включает 10 человек, из них шестеро детей.

«Вместе с российскими семьями мы начинаем создавать новую интересную историю под названием „Это у нас семейное“. Идея этого конкурса родилась в семье, мы с большой любовью готовили его к жизни и теперь вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит, востребованным и любимым», — рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. Он также добавил, что лишь благодаря поддержке общественности организаторы решились на проведение уникального, не имеющего аналогов эксперимента — объединить поколения, укрепив семьи общими делами и интересами. Успех конкурса, предположил Комиссаров, будет зависеть от сплоченности россиян, их веры в добрые традиции и стремления создавать крепкие, дружные семьи.

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» будет проходить до 4 ноября. Заявку на участие можно подать на сайте этосемейное.рф. К регистрации приглашаются команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.

Конкурс состоит из дистанционного этапа, окружных полуфиналов и большого финала в Москве. Летом 2024 года в столице соберутся 300 семей со всей России.

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