«Мой Омск» Андрея Кипервара ликвидирует налоговая

Председателем «Моего Омска» является Андрей Кипервар, депутат Законодательного собрания Омской области. Напомним: в июне Кипервару был вынесен приговор по делу о налоговых махинациях на посту директора «Западно-Сибирского металлургического комбината», причем судья ограничился наложением штрафа в 200 тысяч рублей. В августе налоговая начала ликвидацию принадлежащей депутату фирмы «Блок-Модуль», а теперь пришел черед «Моего Омска».