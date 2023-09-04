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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

иллюстрация

«Мой Омск» Андрея Кипервара ликвидирует налоговая

4 сентября 2023, 05:02
Фото: Город55
иллюстрация
Уже принято решение об исключении организации из ЕГРЮЛ.

Омская региональная общественная организация по развитию социальной активности населения «Мой Омск» в ближайшее время прекратит свое существование. Из официального сообщения следует, что регистрирующий орган принял решение «о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ».

Председателем «Моего Омска» является Андрей Кипервар, депутат Законодательного собрания Омской области. Напомним: в июне Кипервару был вынесен приговор по делу о налоговых махинациях на посту директора «Западно-Сибирского металлургического комбината», причем судья ограничился наложением штрафа в 200 тысяч рублей. В августе налоговая начала ликвидацию принадлежащей депутату фирмы «Блок-Модуль», а теперь пришел черед «Моего Омска».

В списке учредителей организации, наряду с Киперваром, значатся депутат Омского горсовета Сергей Грушичев, бывший компаньон Грушичева по новосибирскому ООО «Промвент» Николай Наумчиков, единственный учредитель и директор омского ООО «Промвент» Андрей Чаплак.

Налоговая ликвидирует одну из компаний Андрея Кипервара
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#Общество#Новости#Ликвидация#Андрей Кипервар#Николай Эйхвальд#Общественные организации
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