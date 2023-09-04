Курьянов и Шарипзянов взялись за лопаты и высадили деревья возле академии «Авангард»

3 сентября в Омске прошла первая акция в рамках проекта по созданию новых зеленых пространств «Зеленая среда». На территории хоккейной академии «Авангард» волонтеры Омского НПЗ «Газпром нефти» и местные воспитанники высадили более 80 взрослых деревьев и кустарников. К акции также присоединились генменеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов и капитан команды, защитник Дамир Шарипзянов.