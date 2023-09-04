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Курьянов и Шарипзянов взялись за лопаты и высадили деревья возле академии «Авангард»

Курьянов и Шарипзянов взялись за лопаты и высадили деревья возле академии «Авангард»

4 сентября 2023, 06:01
Фото: Андрей Шавин
Акция по озеленению территории хоккейной академии прошла в рамках проекта «Зеленая среда» компании «Газпром нефть».

3 сентября в Омске прошла первая акция в рамках проекта по созданию новых зеленых пространств «Зеленая среда». На территории хоккейной академии «Авангард» волонтеры Омского НПЗ «Газпром нефти» и местные воспитанники высадили более 80 взрослых деревьев и кустарников. К акции также присоединились генменеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов и капитан команды, защитник Дамир Шарипзянов.

«За омский „Авангард“ я играл более 15 лет и хорошо помню, как менялась местная хоккейная инфраструктура. От небольшого стадиона СКК им. Блинова — до самой современной в России G-Drive Арены, от разрозненных площадок детско-юношеской школы до развернутой системы академии „Авангард“. Сегодня „Газпром нефть“ продолжает эту системную работу. Озеленение территории у центрального здания академии — это не просто украшение стадиона на радость воспитанникам и болельщикам. Многие иногородние ребята живут в общежитии этих корпусов. Эта площадка для них не только место спортивных свершений, но и родной хоккейный дом. И сегодня мы сделали этот дом уютней», — отметил Антон Курьянов.

Теперь территорию хоккейной академии украшают горные сосны, ели, декоративные яблони, клены и туи. Ландшафтную композицию составили опытные агрономы, они подобрали виды и возраст растений с учетом приживаемости, климатических особенностей региона и внешней эстетики.

Проект по созданию новых зеленых пространств «Зеленая среда» реализуется в Омске в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Этой осенью на территории спортивных, социальных и культурных объектов города будет высажено более 850 деревьев.

#Общество#Спорт#Город#Авангард#Омск#Омская область
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