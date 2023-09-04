Кнут и пряник. Что предлагают водителям такси в обмен на новые условия труда

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Напомним, что с начала этого месяца вступил в силу новый закон о такси, из-за которого сократилось количество водителей и возросли цены на поездки.
Причиной тому новые правила, которые должны соблюдать как водители, так и руководители таксопарков. Так, например, работа в такси больше не может быть неофициальной подработкой. Теперь водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, либо оформить себя, как самозанятый.
Однако идти на такие меры готовы не все. В интервью «NGS55.RU» руководитель одного из таксопарков рассказал, что из-за нового закона ему пришлось сократить 30% сотрудников. Он также отметил, что уменьшение количества водителей напрямую связано с повышением цен: с 1 сентября цены на такси выросли почти в 2 раза.
На фоне глобальных изменений в системе, минтранс решил скрасить ситуацию. 26 сентября в Омске пройдет Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси». Организовал его общественный Совет по развитию такси и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Призовой фонт состязаний составит 30 000 рублей. Водителям нужно будет сдать тест на знание ПДД, освежить в памяти историю региона, закон о такси, а также расположение улиц города.
Победитель соревнований представит регион на всероссийском этапе конкурса и поборется за главный приз — 150 тысяч рублей и новый автомобиль.