Кнут и пряник. Что предлагают водителям такси в обмен на новые условия труда

Причиной тому новые правила, которые должны соблюдать как водители, так и руководители таксопарков. Так, например, работа в такси больше не может быть неофициальной подработкой. Теперь водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, либо оформить себя, как самозанятый.



Однако идти на такие меры готовы не все. В интервью «NGS55.RU» руководитель одного из таксопарков рассказал, что из-за нового закона ему пришлось сократить 30% сотрудников. Он также отметил, что уменьшение количества водителей напрямую связано с повышением цен: с 1 сентября цены на такси выросли почти в 2 раза.