Искал грибы, а нашел ружье. В Омском МВД подвели итоги операции «Охота»

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По итогам проверки 7 жителей Омской области были привлечены к административной ответственности за нарушение правил охоты. Также изъято 12 единиц огнестрельного оружия.
Так, сотрудники ОМВД по Колосовскому району обнаружили в автомобиле у двух охотников 3 гладкоствольных охотничьих ружья, хотя документы, дающие право на охоту, у них отсутствовали. В связи с этим у владельцев оружие было изъято.
Еще один инцидент произошел в Тевризском районе. Житель деревни Бородинка отдал сотрудникам местного ОМВД охотничье ружье, которое нашел в лесу. С такой же находкой пришел в Большереченский полицейский участок 39-летний мужчина. Он рассказал сотрудникам, что нашел ружье во время сбора грибов.
Управление МВД России по Омской области также сообщает, что после проверок будет решен вопрос о выплате местным жителям, которые добровольно выдали оружие, денежных вознаграждений.