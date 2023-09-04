Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Сотрудники Омского МВД провели проверку соблюдения закона об охоте

Искал грибы, а нашел ружье. В Омском МВД подвели итоги операции «Охота»

4 сентября 2023, 12:04
Фото: Управление МВД России по Омской области

Сотрудники Омского МВД провели проверку соблюдения закона об охоте

В рамках операции сотрудники полиции, Росгвардии и природоохранных органов проверили более 900 владельцев охотничьего ружья.

По итогам проверки 7 жителей Омской области были привлечены к административной ответственности за нарушение правил охоты. Также изъято 12 единиц огнестрельного оружия.

Так, сотрудники ОМВД по Колосовскому району обнаружили в автомобиле у двух охотников 3 гладкоствольных охотничьих ружья, хотя документы, дающие право на охоту, у них отсутствовали. В связи с этим у владельцев оружие было изъято.

Еще один инцидент произошел в Тевризском районе. Житель деревни Бородинка отдал сотрудникам местного ОМВД охотничье ружье, которое нашел в лесу. С такой же находкой пришел в Большереченский полицейский участок 39-летний мужчина. Он рассказал сотрудникам, что нашел ружье во время сбора грибов.

Управление МВД России по Омской области также сообщает, что после проверок будет решен вопрос о выплате местным жителям, которые добровольно выдали оружие, денежных вознаграждений.

Утки, праздник и носки. Как омичи открыли осенний сезон охоты
Узнать подробнее
#Омск#Проверка#Охота#Новости#Проверки#Незаконная охота#Анастасия Баянова#Закон об охоте
Подпишитесь
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
Сегодня, 10:02
Дорогая осень. В Омске сразу на рубль подорожало топливо
Сегодня, 03:03
В глубинку не тянет. Названы самые вымирающие деревни Омской области
Сегодня, 07:49
Омский Муниципальный приют для животных возглавил Юрий Маркушин
Сегодня, 08:24
Центр занятости на севере Омской области закупает легковое авто за 1,3 млн рублей
Сегодня, 08:46
Ждать ли бабье лето? В Омске прогнозируют пасмурную и прохладную погоду
Сегодня, 07:26