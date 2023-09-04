Грядут изменения. В Омске кадетская школа-интернат имени Язова стала областной

Теперь заведение на 4-й Поселковой, 38 называется БОУ Омской области «Казачья кадетская школа-интернат им. маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова». Здесь планируется создать казачий кадетский корпус, так что школу передали из городской собственности в областную. Проект соответствующего распоряжения появился в сети 24 августа.