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Updated Сегодня, 05:24

иллюстрация

Грядут изменения. В Омске кадетская школа-интернат имени Язова стала областной

4 сентября 2023, 05:21
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске кадетская школа-интернат имени Язова официально стала областной

В учебном заведении будут проводить капремонт.

Кадетская школа-интернат имени маршала Советского Союза Дмитрия Язова стала называться по-другому. В ЕГРЮЛ внесены изменения об образовательной организации.

Теперь заведение на 4-й Поселковой, 38 называется БОУ Омской области «Казачья кадетская школа-интернат им. маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова». Здесь планируется создать казачий кадетский корпус, так что школу передали из городской собственности в областную. Проект соответствующего распоряжения появился в сети 24 августа.

Капитальный ремонт в заведении запланирован на 2024–2025 годы. Пока что конкретных сроков о проведении работ не озвучивалось.

Отметим, что это образовательное учреждение существует с 1998 года. С прошлой осени директором является Владимир Прихоженко.

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#Город#Образование#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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