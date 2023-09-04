Грядут изменения. В Омске кадетская школа-интернат имени Язова стала областной

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:24
Кадетская школа-интернат имени маршала Советского Союза Дмитрия Язова стала называться по-другому. В ЕГРЮЛ внесены изменения об образовательной организации.
Теперь заведение на 4-й Поселковой, 38 называется БОУ Омской области «Казачья кадетская школа-интернат им. маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова». Здесь планируется создать казачий кадетский корпус, так что школу передали из городской собственности в областную. Проект соответствующего распоряжения появился в сети 24 августа.
Капитальный ремонт в заведении запланирован на 2024–2025 годы. Пока что конкретных сроков о проведении работ не озвучивалось.
Отметим, что это образовательное учреждение существует с 1998 года. С прошлой осени директором является Владимир Прихоженко.