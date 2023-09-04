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Французский режиссёр Матье Кассовиц попал в ДТП на мотоцикле

4 сентября 2023, 05:23
По информации телеканала BFMTV, французский кинорежиссёр и актёр Матье Кассовиц попал в аварию на своём мотоцикле и получил серьезные травмы.

Происшествие произошло в Париже, когда он тренировался в управлении двухколесным транспортом. В результате потери контроля над мотоциклом, Кассовиц неудачно приземлился после падения, пишет Общественная служба новостей.

Как следствие аварии, известный режиссёр получил перелом ноги и другие повреждения, и был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Текущее состояние здоровья Кассовица стабильно.

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