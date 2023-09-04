Французский режиссёр Матье Кассовиц попал в ДТП на мотоцикле

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Происшествие произошло в Париже, когда он тренировался в управлении двухколесным транспортом. В результате потери контроля над мотоциклом, Кассовиц неудачно приземлился после падения, пишет Общественная служба новостей.
Как следствие аварии, известный режиссёр получил перелом ноги и другие повреждения, и был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Текущее состояние здоровья Кассовица стабильно.