Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Эксперт рассказала, какие товары сильно подешевеют осенью

4 сентября 2023, 08:16
Сезон скидок приближается, и экономист Ольга Тарасова рассказала, когда будет выгоднее покупать бытовую технику.

Цены на различные товары зависят от сезона, поэтому иногда лучше покупать их в моменты, когда спрос не так велик. Например, осенью можно ожидать скидок на товары для дачи и активного отдыха на природе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Обычно весной и летом большой спрос на инструменты и утварь для работы на даче. Поэтому осенью продавцы снижают цены на эти товары, чтобы избавиться от оставшегося товара. Сейчас уже можно найти скидки до 50-60% на дачный инвентарь, мебель для дачи и садовое оборудование, аналогичная тенденция наблюдается и с летней одеждой и обувью.

Осенью спрос на трикотаж, летнюю верхнюю одежду, плавательные принадлежности и легкую обувь практически отсутствует, так как сезон подходит к концу. Поэтому многие продавцы предлагают скидки от 10% до 60% на эти товары.

Кроме того, осенью есть ещё один специальный праздник для покупателей — Всемирный день шоппинга, который отмечается 11 ноября. Многие интернет-магазины готовятся к этому дню и анонсируют широкие распродажи. В рамках этого праздника можно будет приобрести со скидкой бытовую технику, электронику, товары для дома, косметику и одежду. Наибольшие скидки ожидаются в сам день праздника, но и в следующие дни будут предложены выгодные условия покупки различных товаров.

Подпишитесь
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
Сегодня, 10:02
Дорогая осень. В Омске сразу на рубль подорожало топливо
Сегодня, 03:03
В глубинку не тянет. Названы самые вымирающие деревни Омской области
Сегодня, 07:49
Омский Муниципальный приют для животных возглавил Юрий Маркушин
Сегодня, 08:24
Центр занятости на севере Омской области закупает легковое авто за 1,3 млн рублей
Сегодня, 08:46
Ждать ли бабье лето? В Омске прогнозируют пасмурную и прохладную погоду
Сегодня, 07:26