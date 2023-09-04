Эксперт рассказала, какие товары сильно подешевеют осенью

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Цены на различные товары зависят от сезона, поэтому иногда лучше покупать их в моменты, когда спрос не так велик. Например, осенью можно ожидать скидок на товары для дачи и активного отдыха на природе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Обычно весной и летом большой спрос на инструменты и утварь для работы на даче. Поэтому осенью продавцы снижают цены на эти товары, чтобы избавиться от оставшегося товара. Сейчас уже можно найти скидки до 50-60% на дачный инвентарь, мебель для дачи и садовое оборудование, аналогичная тенденция наблюдается и с летней одеждой и обувью.
Осенью спрос на трикотаж, летнюю верхнюю одежду, плавательные принадлежности и легкую обувь практически отсутствует, так как сезон подходит к концу. Поэтому многие продавцы предлагают скидки от 10% до 60% на эти товары.
Кроме того, осенью есть ещё один специальный праздник для покупателей — Всемирный день шоппинга, который отмечается 11 ноября. Многие интернет-магазины готовятся к этому дню и анонсируют широкие распродажи. В рамках этого праздника можно будет приобрести со скидкой бытовую технику, электронику, товары для дома, косметику и одежду. Наибольшие скидки ожидаются в сам день праздника, но и в следующие дни будут предложены выгодные условия покупки различных товаров.