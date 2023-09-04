Эксперт рассказала, какие товары сильно подешевеют осенью

Кроме того, осенью есть ещё один специальный праздник для покупателей — Всемирный день шоппинга, который отмечается 11 ноября. Многие интернет-магазины готовятся к этому дню и анонсируют широкие распродажи. В рамках этого праздника можно будет приобрести со скидкой бытовую технику, электронику, товары для дома, косметику и одежду. Наибольшие скидки ожидаются в сам день праздника, но и в следующие дни будут предложены выгодные условия покупки различных товаров.