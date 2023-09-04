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Экономист: осень принесет скидки на товары для дачи и отдыха на природе

4 сентября 2023, 06:00
По словам экономиста Ольги Тарасовой, цены на некоторые товары меняются в зависимости от сезона, поэтому лучше приобретать их в период, когда спрос на них ниже. Она отметила, что осенью можно ожидать скидок на товары для дачи и отдыха на природе.

Обычно разная утварь и инструменты для работы на участке пользуются большим спросом весной и летом, но уже осенью многие продавцы распродают излишки по более выгодным ценам. На многих онлайн-площадках сейчас уже есть скидки на дачные принадлежности, мебель, садовое оборудование и летние товары. Скидки достигают 50-60%. Аналогичные тенденции можно наблюдать и при анализе цен на летнюю одежду и обувь, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тарасова отметила, что осенью большая часть трикотажа, верхней одежды, плавательных принадлежностей и легкой обуви не будет пользоваться популярностью, так как сезон практически завершается. Поэтому скидки на эти товары могут достигать от 10% до 60%.

Кроме того, осенью есть еще одно интересное событие для покупателей — Всемирный день шоппинга, который отмечается 11 ноября. Многие онлайн-магазины уже готовятся к этой дате и обещают широкие распродажи. В рамках этого события будут предложены скидки на бытовую технику, электронику, товары для дома, косметику и одежду. Самые большие скидки ожидаются в самый праздник, но выгодные условия можно будет получить также и в последующие дни.

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