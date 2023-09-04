Экономист: осень принесет скидки на товары для дачи и отдыха на природе

Кроме того, осенью есть еще одно интересное событие для покупателей — Всемирный день шоппинга, который отмечается 11 ноября. Многие онлайн-магазины уже готовятся к этой дате и обещают широкие распродажи. В рамках этого события будут предложены скидки на бытовую технику, электронику, товары для дома, косметику и одежду. Самые большие скидки ожидаются в самый праздник, но выгодные условия можно будет получить также и в последующие дни.