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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

иллюстрация

Дорогая осень. В Омске сразу на рубль подорожало топливо

4 сентября 2023, 03:03
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске сразу на рубль подорожало топливо

Изменились цены в том числе и на дизель.

В Омской области снова выросли цены на бензин. С приходом осени подорожало дизельное топливо, бензин марок АИ-92 и АИ-95.

По данным одной из сетей АЗС на 4 сентября, литр дизеля стоит 61,3 рубля (+1 рубль). За АИ-92 омичи отдают теперь 48,85 рублей. Литр 95-го при этом стоит 51,6 рублей (+1 рубль).

Напомним, что цены на топливо росли на протяжении всего лета. Только за прошлый месяц бензин дорожал три раза.

Не для бедных. В Омской области третий раз за август подорожал бензин
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#Город#Омск#Омская область#Цены на топливо#Бензин#Новости#Алина Ясинская
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