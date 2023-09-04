Дорогая осень. В Омске сразу на рубль подорожало топливо

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В Омской области снова выросли цены на бензин. С приходом осени подорожало дизельное топливо, бензин марок АИ-92 и АИ-95.
По данным одной из сетей АЗС на 4 сентября, литр дизеля стоит 61,3 рубля (+1 рубль). За АИ-92 омичи отдают теперь 48,85 рублей. Литр 95-го при этом стоит 51,6 рублей (+1 рубль).
Напомним, что цены на топливо росли на протяжении всего лета. Только за прошлый месяц бензин дорожал три раза.