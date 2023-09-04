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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Диетолог рассказала об опасных сочетаниях с кофе

4 сентября 2023, 12:41
Врач Марият Мухина предупредила, что не рекомендуется комбинировать кофе с алкоголем, специями и пищей, содержащей железо.

Она объяснила, что когда человек употребляет одновременно кофе и алкоголь, он не ощущает эффекта опьянения, что может привести к большему потреблению алкоголя и плохому переносу его последствий, пишет pravda.ru.

Также врач отметила, что сочетание кофе с пряностями может негативно сказаться на вкусе напитка. Рецепторы вкуса не получают нужной стимуляции, что лишает нас удовольствия от кофе. В результате мы будем нуждаться в большем количестве кофе без добавок, чтобы ощутить его вкус без потерь.

Марият Мухина предупредила также о том, что кофе лучше не употреблять с пищей, содержащей железо, такой как орехи, гречка, чечевица и бобовые. Вещества, содержащиеся в кофе, могут затруднить усвоение железа из этих продуктов, что может привести к недостатку полезных элементов в организме.

Специалист рекомендует пить кофе отдельно от еды, желательно через час после ее приема.

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