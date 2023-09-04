Диетолог рассказала об опасных сочетаниях с кофе

Марият Мухина предупредила также о том, что кофе лучше не употреблять с пищей, содержащей железо, такой как орехи, гречка, чечевица и бобовые. Вещества, содержащиеся в кофе, могут затруднить усвоение железа из этих продуктов, что может привести к недостатку полезных элементов в организме.