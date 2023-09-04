Диетолог рассказала об опасных сочетаниях с кофе

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Она объяснила, что когда человек употребляет одновременно кофе и алкоголь, он не ощущает эффекта опьянения, что может привести к большему потреблению алкоголя и плохому переносу его последствий, пишет pravda.ru.
Также врач отметила, что сочетание кофе с пряностями может негативно сказаться на вкусе напитка. Рецепторы вкуса не получают нужной стимуляции, что лишает нас удовольствия от кофе. В результате мы будем нуждаться в большем количестве кофе без добавок, чтобы ощутить его вкус без потерь.
Марият Мухина предупредила также о том, что кофе лучше не употреблять с пищей, содержащей железо, такой как орехи, гречка, чечевица и бобовые. Вещества, содержащиеся в кофе, могут затруднить усвоение железа из этих продуктов, что может привести к недостатку полезных элементов в организме.
Специалист рекомендует пить кофе отдельно от еды, желательно через час после ее приема.