Диетолог рассказала, какие виды кисломолочных напитков полезнее всего для здоровья

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Согласно мнению диетолога, все кисломолочные напитки являются полезными — кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин, бифидок. Основное требование — чтобы напиток был без сахара, натуральный, содержал адекватное количество кисломолочных бактерий и имел короткий срок годности, желательно в начале этого срока. Жирность напитка не должна быть лишь обезжиренной, так как это может негативно сказаться на усвоении кальция. Однако слишком жирный напиток (жирностью выше 4%) также не рекомендуется, рассказала Русакова в беседе с Pravda.Ru.
Важно выбирать напитки с минимальным количеством различных добавок, таких как крахмал, подсластители, ароматизаторы, загустители, консерванты, красители и усилители вкуса.
Разнообразие видов кисломолочных напитков можно выбирать идеально чередуя. Главное, чтобы они были натуральными и хорошего качества, отметила доктор.
Если у человека нет аллергических реакций, кисломолочные напитки могут быть включены в ежедневный рацион.
Их можно употреблять в качестве легкого перекуса между основными приемами пищи или давать на ночь за полчаса до сна. Это очень удобная форма для усвоения кальция, и даже если человек принимает биологически активные добавки с кальцием, они лучше усваиваются в сочетании с молочными продуктами. Вечером кальций лучше всего усваивается из молочных продуктов, поэтому традиционно рекомендуется употреблять молочные и кисломолочные продукты вечером.
При этом нет запрета на употребление кисломолочных напитков в течение дня или на завтрак, добавила врач.