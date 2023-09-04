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Published Сегодня, 15:04

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Updated Сегодня, 15:19

Диетолог рассказала, какие виды кисломолочных напитков полезнее всего для здоровья

4 сентября 2023, 15:04
Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала о характеристиках «правильного» кисломолочного напитка: натуральный, без сахара и добавок.

Согласно мнению диетолога, все кисломолочные напитки являются полезными — кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин, бифидок. Основное требование — чтобы напиток был без сахара, натуральный, содержал адекватное количество кисломолочных бактерий и имел короткий срок годности, желательно в начале этого срока. Жирность напитка не должна быть лишь обезжиренной, так как это может негативно сказаться на усвоении кальция. Однако слишком жирный напиток (жирностью выше 4%) также не рекомендуется, рассказала Русакова в беседе с Pravda.Ru.

Важно выбирать напитки с минимальным количеством различных добавок, таких как крахмал, подсластители, ароматизаторы, загустители, консерванты, красители и усилители вкуса.

Разнообразие видов кисломолочных напитков можно выбирать идеально чередуя. Главное, чтобы они были натуральными и хорошего качества, отметила доктор.

Если у человека нет аллергических реакций, кисломолочные напитки могут быть включены в ежедневный рацион.

Их можно употреблять в качестве легкого перекуса между основными приемами пищи или давать на ночь за полчаса до сна. Это очень удобная форма для усвоения кальция, и даже если человек принимает биологически активные добавки с кальцием, они лучше усваиваются в сочетании с молочными продуктами. Вечером кальций лучше всего усваивается из молочных продуктов, поэтому традиционно рекомендуется употреблять молочные и кисломолочные продукты вечером.

При этом нет запрета на употребление кисломолочных напитков в течение дня или на завтрак, добавила врач.

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