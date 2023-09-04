Диетолог рассказала, какие виды кисломолочных напитков полезнее всего для здоровья

Их можно употреблять в качестве легкого перекуса между основными приемами пищи или давать на ночь за полчаса до сна. Это очень удобная форма для усвоения кальция, и даже если человек принимает биологически активные добавки с кальцием, они лучше усваиваются в сочетании с молочными продуктами. Вечером кальций лучше всего усваивается из молочных продуктов, поэтому традиционно рекомендуется употреблять молочные и кисломолочные продукты вечером.