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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Дефицит арендного жилья приведет к росту цен в РФ

4 сентября 2023, 05:04
В Российской Федерации наблюдается нехватка доступного жилья в аренду уже третий месяц подряд. Это может привести к повышению процентных ставок по кредитам в крупных городах страны на около трех процентов.

Согласно информации, опубликованной в газете «Известия», цены на товары различных сегментов могут значительно возрасти к зиме.

Эксперты указывают на то, что в этом году спрос на аренду достиг своего пика на целый месяц раньше обычного. К началу сентября предложение сократилось на 30%, пишет Общественная служба новостей.

Ольга Павлинова, руководитель отдела аренды федеральной компании «Этажи», отметила, что в случае дальнейшего повышения процентных ставок по ипотеке, многим россиянам придется отложить покупку жилья или использовать программу льготной ипотеки. В течение осени средние процентные ставки могут увеличиться на пять-десять процентов, что, в свою очередь, может повлечь за собой общий рост цен в России.

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