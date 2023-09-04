Дефицит арендного жилья приведет к росту цен в РФ

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Согласно информации, опубликованной в газете «Известия», цены на товары различных сегментов могут значительно возрасти к зиме.
Эксперты указывают на то, что в этом году спрос на аренду достиг своего пика на целый месяц раньше обычного. К началу сентября предложение сократилось на 30%, пишет Общественная служба новостей.
Ольга Павлинова, руководитель отдела аренды федеральной компании «Этажи», отметила, что в случае дальнейшего повышения процентных ставок по ипотеке, многим россиянам придется отложить покупку жилья или использовать программу льготной ипотеки. В течение осени средние процентные ставки могут увеличиться на пять-десять процентов, что, в свою очередь, может повлечь за собой общий рост цен в России.