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Буцаев: На РЭФ-2023 соберутся главные игроки сферы обращения с ТКО

Буцаев: На РЭФ-2023 соберутся главные игроки сферы обращения с ТКО

4 сентября 2023, 08:36
Фото: Википедия
С 8 по 11 октября 2023 года в Москве пройдет Российский экологический форум (РЭФ). Организатором мероприятия является Российский экологический оператор, который уже открыл регистрацию на форум.

РЭФ — крупное отраслевое мероприятие, которое в этом году состоится во второй раз и привлечет ведущих игроков в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По словам главы РЭО Дениса Буцаева, на площадках форума происходит широкий обмен опытом, мнениями, ведётся обсуждение проблем и их решений, передает 56orb.ru.

В 2023 году программа форума будет расширена, появится большое количество дополнительных блоков. Участников и представителей СМИ приглашают зарегистрироваться на мероприятие.

В этом году РЭФ будет состоять из двух частей: Молодежного дня 9 октября и делового форума 10 и 11 октября. Кроме того, 8 октября запланирован экологический велозаезд. Зарегистрироваться на РЭФ-2023 можно на сайте Российского экологического оператора.

Впервые форум прошел в 2021 году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В этом году она также выступит одним из ключевых спикеров. Ожидается участие главы Минприроды РФ Александра Козлова, представителей госаппарата, отраслевых экспертов и предпринимателей.

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