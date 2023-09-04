Буцаев: На РЭФ-2023 соберутся главные игроки сферы обращения с ТКО

РЭФ — крупное отраслевое мероприятие, которое в этом году состоится во второй раз и привлечет ведущих игроков в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По словам главы РЭО Дениса Буцаева, на площадках форума происходит широкий обмен опытом, мнениями, ведётся обсуждение проблем и их решений, передает 56orb.ru.