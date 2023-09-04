Бизнес-форум для женщин со всей России открыли в Южно-Сахалинске

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:26
Около 100 женщин, которые не первый год являются активными участницами делового сообщества на Сахалине и по всей России, приняли участие в церемонии открытия бизнес-форума. Как рассказала на официальном мероприятии глава Сахалинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяна Надсадина, главная цель — представить всей стране широту туристического потенциала островов, а также обсудить новые идеи для его реализации и привлечь заинтересованных лиц к развитию индустрии гостеприимства на Сахалине и Курилах.
Участников форума также приветствовал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. Выступая перед предпринимательницами, он выразил уверенность в том, что открытие такой площадки во всероссийском формате станет хорошим стартом для плотного и масштабного сотрудничества бизнеса и власти в островном регионе, а также поможет установить прочные связи между женским бизнес-сообществом, общественными объединениями и представителями исполнительных органов. Это станет важным шагом в развитии экономики и социальной сферы на Сахалине и Курилах, уверен Белик.
«Уверен, когда вы поближе познакомитесь с туристическим потенциалом Сахалинской области, вам захочется работать на Сахалине и Курилах, делать здесь свой бизнес. И не только в сфере туризма. В каждой отрасли нашей экономики, социальной сферы найдется применение умным и прекрасным женщинам, умеющим трудиться и добиваться поставленных целей. Таким как вы, уважаемые участницы форума», — подчеркнул Алексей Белик.
Организация таких дискуссионных площадок, как женский бизнес-форум, помогает наращивать деловую активность в регионе. Такое мнение высказала президент организации «Женщины бизнеса» Татьяна Гвилава, которая к открытию мероприятия записала для гостей видеообращение.
«Организаторы потратили много сил и времени, чтобы подготовить интересную и содержательную программу, чтобы помочь вам по достоинству оценить потенциал территории и разработать собственные предложения по развитию туристической отрасли», — обратилась к участницам форума Татьяна Гвилава.
В рамках мероприятия правительство Сахалинской области заключило соглашение о сотрудничестве с организацией «Женщины бизнеса». Подписи под документом поставили Алексей Белик и вице-президент объединения деловых россиянок Ирина Эльдарханова. Теперь региональное правительство вместе с предпринимательницами будет работать над улучшением условий для вовлечения женщин в бизнес, а также над решением актуальных социально-экономических и гуманитарных проблем.
Кроме этого, на форуме приглашенные гости обсудят ряд нюансов туристического бизнеса на Сахалине и Курилах. Деловые женщины рассмотрят перспективы развития бальнеологического, медицинского, промышленного, гастрономического, эко- и этнотуризма в островном регионе и на территории всей страны.