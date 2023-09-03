«Воды нет до сих пор». Омичи бояться замерзнуть без отопления

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Жители дома №3 по улице Карбышева пожаловались на проблему с горячей водой. Вернее, с ее отсутствием. Пост опубликовали в группе «Омск ВК». Цитируем автора:
«Было плановое отключение с 14 по 28 июня. Вместо 29 июня воду дали числа 20 июля, потому что было много порывов. Вода бежала теплая, даже не горячая. Через 10 дней и ее отключили. Возобновили в середине августа на неделю и снова отключили. Воды нет до сих пор, хотя уже сентябрь».
Местные жители обращались в профильные инстанции, но это не принесло результата. Омичам советовали ждать, когда рабочие устранят последствия той или иной аварии. Горожане бояться, что останутся без горячей воды и отопления в период холодов.
В комментариях откликнулись и жители других домов на Карбышева. Говорят, у них тоже нет воды. И подобная ситуация — не редкость. Вот еще один отзыв:
«Пишите в прокуратуру. Мы десять заявлений подали. Тоже нет воды уже полтора месяца».
Напомним, ранее мы сообщали о плановом отключении водоснабжения в двух округах города 6 сентября.