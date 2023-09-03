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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

иллюстрация

«Воды нет до сих пор». Омичи бояться замерзнуть без отопления

3 сентября 2023, 11:25
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи с Карбышева второй месяц пытаются добиться горячей воды

Горожанам советуют обращаться в прокуратуру.

Жители дома №3 по улице Карбышева пожаловались на проблему с горячей водой. Вернее, с ее отсутствием. Пост опубликовали в группе «Омск ВК». Цитируем автора:

«Было плановое отключение с 14 по 28 июня. Вместо 29 июня воду дали числа 20 июля, потому что было много порывов. Вода бежала теплая, даже не горячая. Через 10 дней и ее отключили. Возобновили в середине августа на неделю и снова отключили. Воды нет до сих пор, хотя уже сентябрь».

Местные жители обращались в профильные инстанции, но это не принесло результата. Омичам советовали ждать, когда рабочие устранят последствия той или иной аварии. Горожане бояться, что останутся без горячей воды и отопления в период холодов.

В комментариях откликнулись и жители других домов на Карбышева. Говорят, у них тоже нет воды. И подобная ситуация — не редкость. Вот еще один отзыв:

«Пишите в прокуратуру. Мы десять заявлений подали. Тоже нет воды уже полтора месяца».

Напомним, ранее мы сообщали о плановом отключении водоснабжения в двух округах города 6 сентября.

Среди недели в Омске отключат воду. Публикуем список адресов
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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Соцсети#Горячая вода#Новости#Вода
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