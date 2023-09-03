Среди недели в Омске отключат воду. Публикуем список адресов

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
ОмскВодоканал предупреждает об отключении воды 6 сентября. С 10:00 до 18:00 планируется ремонт на водопроводе по улице Богдана Хмельницкого. С 02:00 до 23:00 — восстановление запорной арматуры на водопроводе поселка Входной.
Машины с питьевой водой установят с 10:00 и до окончания работ по следующим адресам: ул. Звездова, 95; ул. Харьковская, 11; ул. Кирова, 5.
Публикуем полный список адресов, попадающих под отключение: