Среди недели в Омске отключат воду. Публикуем список адресов

ОмскВодоканал предупреждает об отключении воды 6 сентября. С 10:00 до 18:00 планируется ремонт на водопроводе по улице Богдана Хмельницкого. С 02:00 до 23:00 — восстановление запорной арматуры на водопроводе поселка Входной.