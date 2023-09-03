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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

иллюстрация

Среди недели в Омске отключат воду. Публикуем список адресов

3 сентября 2023, 04:52
Фото: 1MI
иллюстрация

6 сентября отключат воду в двух округах Омска

Причина — ремонтные работы.

ОмскВодоканал предупреждает об отключении воды 6 сентября. С 10:00 до 18:00 планируется ремонт на водопроводе по улице Богдана Хмельницкого. С 02:00 до 23:00 — восстановление запорной арматуры на водопроводе поселка Входной.

Машины с питьевой водой установят с 10:00 и до окончания работ по следующим адресам: ул. Звездова, 95; ул. Харьковская, 11; ул. Кирова, 5.

Публикуем полный список адресов, попадающих под отключение:

Отключение воды в Омске 6 сентября
#Общество#Город#Ремонт#Омск#Отключение воды#Новости
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