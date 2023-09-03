Спасено 7 человек. В многоэтажке в омских Нефтяниках вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В редакцию Города55 обратился очевидец происшествия. 2 сентября в доме №16/1 по улице Менделеева случился пожар. На месте работали МЧС и скорая помощь. Публикуем кадры с места событий.
Нам удалось выяснить детали инцидента. Сообщение о возгорании поступило в 20:44. В указанном доме девять этажей и два подъезда. На момент прибытия спасателей дым шел из окна квартиры на восьмом этаже.
Самостоятельно по лестницам эвакуировались 16 местных жителей. Пожарные спасли семерых человек, в том числе двух детей.
В квартире, где находился очаг возгорания, повреждены внутренняя отделка и вещи. Площадь пожара — 30 квадратных метров.
На тушение ушло более двух часов. Работали 31 сотрудник МЧС и девять спецмашин. Причина происшествия и размер материального ущерба устанавливаются.