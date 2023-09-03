Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

итоги дня

Совращение подростка, пожар в Нефтяниках, победа «Авангарда». Воскресеный Омск

3 сентября 2023, 14:00
Фото: Город55
итоги дня
Новости, которые нельзя пропустить.

Омичку обвиняют в совращении парня

38-летняя доярка из Азовского района совратила 15-летнего друга своего сына. Мать юноши написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Подробности истории:

Доярку из Омской области обвиняют в совращении 15-летнего парня
Узнать подробнее

Пожар в омских Нефтяниках

В многоэтажке по улице Мендлеева произошел пожар. На месте работали более 30 спасателей, на тушение ушло свыше двух часов. Город55 показывает фото очевидцев события и раскрывает детали:

Спасено 7 человек. В многоэтажке в омских Нефтяниках вспыхнул пожар
Узнать подробнее

«Авангард» победил в первом матче КХЛ-2023

Омский «Авангард» одержал победу в сибирском дерби. Финальный счет 2:1. Игру оценил наставник Михаил Кравец. На позицию Рида Буше вышел новичок Игорь Гераськин. Он поделился впечатлениями о дебюте. А еще стало известно, когда Буше вернется в Омск.

#Происшествия#Спорт#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Азовский район#Итоги дня#Рид Буше#Михаил Кравец#Игорь Гераськин
Подпишитесь
Украинский агент в Омске, массовые увольнения в ОмГУ, первая победа «Авангарда» в КХЛ
Сегодня, 09:51
Срочно. Доярку из Омской области обвиняют в совращении 15-летнего парня
Сегодня, 06:14
«Надгробия нет». В Омской области вандалы добрались еще до одного сельского кладбища
Сегодня, 11:04
Молодые, среднего роста, с тату. На Левобережье Омска начали пропадать мужчины
Сегодня, 10:49
«Пока театр не превратился в цирк». В Омске не довольны капремонтом школы за 80 млн
Сегодня, 05:50
Галлюцинации и рвота. В районе Омской области ввели карантин по смертельной инфекции
Сегодня, 08:28