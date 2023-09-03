Совращение подростка, пожар в Нефтяниках, победа «Авангарда». Воскресеный Омск

Омский «Авангард» одержал победу в сибирском дерби. Финальный счет 2:1. Игру оценил наставник Михаил Кравец. На позицию Рида Буше вышел новичок Игорь Гераськин. Он поделился впечатлениями о дебюте. А еще стало известно, когда Буше вернется в Омск.