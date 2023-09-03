Совращение подростка, пожар в Нефтяниках, победа «Авангарда». Воскресеный Омск

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38-летняя доярка из Азовского района совратила 15-летнего друга своего сына. Мать юноши написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Подробности истории:
В многоэтажке по улице Мендлеева произошел пожар. На месте работали более 30 спасателей, на тушение ушло свыше двух часов. Город55 показывает фото очевидцев события и раскрывает детали:
Омский «Авангард» одержал победу в сибирском дерби. Финальный счет 2:1. Игру оценил наставник Михаил Кравец. На позицию Рида Буше вышел новичок Игорь Гераськин. Он поделился впечатлениями о дебюте. А еще стало известно, когда Буше вернется в Омск.