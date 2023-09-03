Подрядчик найден. Семь дворов в Омске обновят за 3,5 млн рублей

Отметим, с 2014 года ООО «Игра-Спорт» руководит Галина Жарова. Основной вид деятельности компании — это торговля потребительскими товарами. В прошлом году фирма работала себе в убыток, а также являлась фигурантом четырех арбитражных дел на общую сумму — 2 648 603 рубля.