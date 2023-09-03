Подрядчик найден. Семь дворов в Омске обновят за 3,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Стало известно, кто займется благоустройством семи дворов в городе. Итоги торгов подведены 1 сентября. Победитель — ООО «Игра-Спорт». Контракт с фирмой заключит бюджетное Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Стоимость — 3,463 млн рублей.
Подрядчику предстоит обновить семь дворовых территорий:
• у домов №29 и №31 по Гуртьева;
• у домов №28а и №28б по Красному Пути и у дома №13 по Добровольского;
• у домов №28 и №30 по Ленина;
• у дома №204а по 24-й Северной;
• у дома №9б по Масленникова;
• у дома №21 по 6-й Станционной;
• у дома №4 по Моторной.
Работа выполняется в два этапа. До 15 сентября нужно обновить асфальт на парковках, а до 31 октября — установить скамейки, урны и детские игровые комплексы.
Отметим, с 2014 года ООО «Игра-Спорт» руководит Галина Жарова. Основной вид деятельности компании — это торговля потребительскими товарами. В прошлом году фирма работала себе в убыток, а также являлась фигурантом четырех арбитражных дел на общую сумму — 2 648 603 рубля.
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