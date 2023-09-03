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Published Сегодня, 12:38

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Updated Сегодня, 12:40

иллюстрация

Подрядчик найден. Семь дворов в Омске обновят за 3,5 млн рублей

3 сентября 2023, 12:38
Фото: 1MI
иллюстрация

Осенью в Омске благоустроят еще 7 дворов за 3,5 млн руб

Публикуем перечень дворов.

Стало известно, кто займется благоустройством семи дворов в городе. Итоги торгов подведены 1 сентября. Победитель — ООО «Игра-Спорт». Контракт с фирмой заключит бюджетное Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Стоимость — 3,463 млн рублей.

Подрядчику предстоит обновить семь дворовых территорий:

• у домов №29 и №31 по Гуртьева;

• у домов №28а и №28б по Красному Пути и у дома №13 по Добровольского;

• у домов №28 и №30 по Ленина;

• у дома №204а по 24-й Северной;

• у дома №9б по Масленникова;

• у дома №21 по 6-й Станционной;

• у дома №4 по Моторной.

Работа выполняется в два этапа. До 15 сентября нужно обновить асфальт на парковках, а до 31 октября — установить скамейки, урны и детские игровые комплексы.

Отметим, с 2014 года ООО «Игра-Спорт» руководит Галина Жарова. Основной вид деятельности компании — это торговля потребительскими товарами. В прошлом году фирма работала себе в убыток, а также являлась фигурантом четырех арбитражных дел на общую сумму — 2 648 603 рубля.

Ранее мы рассказывали о капитальном ремонте школы №3. Чиновники недовольны работой подрядчика:

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#Общество#Город#Омск#Благоустройство#Мэрия#Аукцион#Новости
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