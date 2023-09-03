«Плюнула в лицо девочке». Омичи с Амура сообщают о странной пассажирке автобуса

Пассажиры и водитель пытались остановить женщину. Она успокоилась. Ровно до того момента, пока к ней не подсел другой пассажир. Его ждала та же участь. «Высадить ее никто не мог, она инвалид и имеет такие же права на общественный транспорт», — уверена очевидца.