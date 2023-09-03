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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

иллюстрация

«Плюнула в лицо девочке». Омичи с Амура сообщают о странной пассажирке автобуса

3 сентября 2023, 12:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Женщина плюнула в лицо девочке в омском автобусе

Местные жители знают женщину. Говорят, за ней такое замечается не в первый раз.

Жительница Омска рассказала историю одной поездки на общественном транспорте. Подробности поражают. 2 сентября примерно в 09:30 девушка ехала на автобусе по маршруту №46.

«На 21-й Амурской зашла женщина и сразу все стали паниковать. Я сначала ничего не поняла. Данный „персонаж“ начала плеваться в сидящих рядом людей. Плюнула в лицо девочке», — описывает ситуацию автор поста в группе «Инцидент Омск».

Пассажиры и водитель пытались остановить женщину. Она успокоилась. Ровно до того момента, пока к ней не подсел другой пассажир. Его ждала та же участь. «Высадить ее никто не мог, она инвалид и имеет такие же права на общественный транспорт», — уверена очевидца.

Пассажиры делились друг с другом мнениями. Оказалось, женщина странно ведет себя не только в автобусе, но и на остановках. Местные жители знают ее. Это подтвердили и пользователи в комментариях:

«Мы как-то ехали с ней, люди были в шоке. Нужно сообщить в соцзащиту, может, у неё нет родственников».

Очевидцам порекомендовали также обращаться в полицию при подобных инцидентах.

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#Общество#Происшествия#Город#Транспорт#Омск#Автобус#Соцсети#Новости
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