«Плюнула в лицо девочке». Омичи с Амура сообщают о странной пассажирке автобуса

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Жительница Омска рассказала историю одной поездки на общественном транспорте. Подробности поражают. 2 сентября примерно в 09:30 девушка ехала на автобусе по маршруту №46.
«На 21-й Амурской зашла женщина и сразу все стали паниковать. Я сначала ничего не поняла. Данный „персонаж“ начала плеваться в сидящих рядом людей. Плюнула в лицо девочке», — описывает ситуацию автор поста в группе «Инцидент Омск».
Пассажиры и водитель пытались остановить женщину. Она успокоилась. Ровно до того момента, пока к ней не подсел другой пассажир. Его ждала та же участь. «Высадить ее никто не мог, она инвалид и имеет такие же права на общественный транспорт», — уверена очевидца.
Пассажиры делились друг с другом мнениями. Оказалось, женщина странно ведет себя не только в автобусе, но и на остановках. Местные жители знают ее. Это подтвердили и пользователи в комментариях:
«Мы как-то ехали с ней, люди были в шоке. Нужно сообщить в соцзащиту, может, у неё нет родственников».
Очевидцам порекомендовали также обращаться в полицию при подобных инцидентах.