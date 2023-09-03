Питерские осадки. Что ждет омичей в первую учебную неделю

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Неделя начнется с кратковременных дождей, грозы и ветра порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +13…+18 градусов. Осадки сохранятся минимум до 7 сентября.
Во вторник днем ожидается +12…+17. Ветер стихнет: от 7 до 12 метров в секунду. В ночь на среду похолодает до +4 градусов.
В дневные часы 6 сентября столбик термометра не поднимется выше +17. Местами продолжатся кратковременные дожди. Ветер — до 11 метров в секунду, согласно данным Обь-Иртышского УГМС.