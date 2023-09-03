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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

иллюстрация

Питерские осадки. Что ждет омичей в первую учебную неделю

3 сентября 2023, 07:52
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области несколько дней будет идти дождь

Школьникам придется брать не только рюкзаки, но и зонтики.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Неделя начнется с кратковременных дождей, грозы и ветра порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +13…+18 градусов. Осадки сохранятся минимум до 7 сентября.

Во вторник днем ожидается +12…+17. Ветер стихнет: от 7 до 12 метров в секунду. В ночь на среду похолодает до +4 градусов.

В дневные часы 6 сентября столбик термометра не поднимется выше +17. Местами продолжатся кратковременные дожди. Ветер — до 11 метров в секунду, согласно данным Обь-Иртышского УГМС.

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прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Дождь#Осадки#Прогноз
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