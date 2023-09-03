Омский бизнесмен Шкуренко выкупил новокузнецкую алкогольную компанию

С этим бизнесом планирует преодолеть планку в 5 млрд рублей годового оборота в 2024 году.

Местный предприниматель Виктор Шкуренко купил новокузнецкую копанию «Ива». О сделке сообщил на своей странице в запрещенной на территории РФ социальной сети. «Ива» специализируется на оптовой торговле алкоголем. Фирме, в частности, принадлежит сеть алкомаркетов «Мир вкуса» на 31 точку. Выручка компании за прошлый год — 811 млн рублей. «Это третья компания, которую мы приобрели на Кузбассе за короткий срок. Данная сделка поможет нашему бизнесу в Кемеровской области в 2024 году преодолеть планку в 5 млрд рублей годового оборота», — написал Виктор Шкуренко. Напомним, ранее мы рассказывали о самых прибыльных сферах Омской области: Каждая копейка на счету. Названы самые прибыльные сферы в Омске Узнать подробнее