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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

иллюстрация

Омский бизнесмен Шкуренко выкупил новокузнецкую алкогольную компанию

3 сентября 2023, 12:15
Фото: 1MI
иллюстрация
С этим бизнесом планирует преодолеть планку в 5 млрд рублей годового оборота в 2024 году.

Местный предприниматель Виктор Шкуренко купил новокузнецкую копанию «Ива». О сделке сообщил на своей странице в запрещенной на территории РФ социальной сети.

«Ива» специализируется на оптовой торговле алкоголем. Фирме, в частности, принадлежит сеть алкомаркетов «Мир вкуса» на 31 точку. Выручка компании за прошлый год — 811 млн рублей.

«Это третья компания, которую мы приобрели на Кузбассе за короткий срок. Данная сделка поможет нашему бизнесу в Кемеровской области в 2024 году преодолеть планку в 5 млрд рублей годового оборота», — написал Виктор Шкуренко.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых прибыльных сферах Омской области:

Каждая копейка на счету. Названы самые прибыльные сферы в Омске
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#Экономика#Бизнес#Омск#Омская область#Новости#Виктор Шкуренко#Кузбасс#Новокузнецк
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