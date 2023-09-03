Омский бизнесмен Шкуренко выкупил новокузнецкую алкогольную компанию

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Местный предприниматель Виктор Шкуренко купил новокузнецкую копанию «Ива». О сделке сообщил на своей странице в запрещенной на территории РФ социальной сети.
«Ива» специализируется на оптовой торговле алкоголем. Фирме, в частности, принадлежит сеть алкомаркетов «Мир вкуса» на 31 точку. Выручка компании за прошлый год — 811 млн рублей.
«Это третья компания, которую мы приобрели на Кузбассе за короткий срок. Данная сделка поможет нашему бизнесу в Кемеровской области в 2024 году преодолеть планку в 5 млрд рублей годового оборота», — написал Виктор Шкуренко.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых прибыльных сферах Омской области: