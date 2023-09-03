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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

иллюстрация

Некоторым школам рекомендовали временно отказаться от домашнего задания

3 сентября 2023, 08:05
Фото: Midjourney
иллюстрация
Причина — и без того тяжелая первая неделя учебы.

Минобр Московской области посоветовал столичным школам пока не ставить ученикам оценки не давать домашнее задание. Об этом сообщают «Новые известия».

Специалисты уверены: первая неделя — самая сложная. Ребятам предстоит влиться в ритм после длинных каникул. Инициативу о временной отмене заданий и оценок поддержали 85% читателей телеграм-канале минобра Московской области. Идею поддержали директора школ, педагоги и родители.

«Легкий» режим обучения продлится до 8 сентября включительно.

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#Общество#Образование#Школа#Россия#Москва#Новости
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