Некоторым школам рекомендовали временно отказаться от домашнего задания

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Минобр Московской области посоветовал столичным школам пока не ставить ученикам оценки не давать домашнее задание. Об этом сообщают «Новые известия».
Специалисты уверены: первая неделя — самая сложная. Ребятам предстоит влиться в ритм после длинных каникул. Инициативу о временной отмене заданий и оценок поддержали 85% читателей телеграм-канале минобра Московской области. Идею поддержали директора школ, педагоги и родители.
«Легкий» режим обучения продлится до 8 сентября включительно.