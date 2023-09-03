Молодые, среднего роста, с тату. На Левобережье Омска начали пропадать мужчины

Днем ранее при схожих обстоятельствах пропал еще один молодой человек. С 25 августа никто не видел 32-летнего Ивана Сенникова. Последнее местонахождение — на улице 3-я Енисейская. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, серо-голубые глаза, темно-русые короткие волосы, желтые редкие зубы. У мужчины также были татуировки: надпись «Брат за брата» на предплечье, тату на левом плече и на икроножной мышце на ноге.