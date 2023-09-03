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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

иллюстрация

Молодые, среднего роста, с тату. На Левобережье Омска начали пропадать мужчины

3 сентября 2023, 10:49
Фото: 1MI
иллюстрация

На Левобережье Омска с разницей в сутки пропали двое мужчин

У пропавших были схожие приметы.

Вечером 2 сентября стало известно о поисках двух мужчин. Информацию опубликовали волонтеры отряда «ДоброСпас-Омск».

26 августа из дома по улице Комарова вышел 38-летний Антон Апретов. С тех пор его никто не видел. Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в джинсы, синюю футболку и бело-черную ветровку. Есть татуировки: иероглифы на правой руке от локтя до ладони и на икроножной мышце на ноге.

Днем ранее при схожих обстоятельствах пропал еще один молодой человек. С 25 августа никто не видел 32-летнего Ивана Сенникова. Последнее местонахождение — на улице 3-я Енисейская. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, серо-голубые глаза, темно-русые короткие волосы, желтые редкие зубы. У мужчины также были татуировки: надпись «Брат за брата» на предплечье, тату на левом плече и на икроножной мышце на ноге.

В этих случаях есть схожести: день пропажи, Левобережный район города, пол, молодой возраст, рост, наличие татуировок.

Более подробную информацию о поисках, а также фото мужчин можно найти на странице «ДоброСпас-Омск».

В Омске несколько дней не могут найти сутулого мужчину с татуировкой ВДВ
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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Новости
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