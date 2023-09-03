Кротт перед уходом в омское правительство заработал более 3 млн

Показатели проректора по научной работе Ирины Геращенко — 237 399 рублей в месяц, 2 848 788 — в год. Проректор по учебной работе Наталья Макарова ежемесячно получала 220 190 рублей, за год зарабатывала 2 642 280 рублей.