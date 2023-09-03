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иллюстрация

Кротт перед уходом в омское правительство заработал более 3 млн

3 сентября 2023, 03:29
Фото: 1MI
иллюстрация
В месяц получал 276 135 рублей.

Омский государственный педагогический университет опубликовал сведения о среднемесячной зарплате руководителей, замов и бухгалтеров за 2021 год.

Бывший ректор, а ныне министр образования региона Иван Кротт в месяц получал 276 135 рублей. Годовой заработок — 3 313 620 рублей.

Показатели проректора по научной работе Ирины Геращенко — 237 399 рублей в месяц, 2 848 788 — в год. Проректор по учебной работе Наталья Макарова ежемесячно получала 220 190 рублей, за год зарабатывала 2 642 280 рублей.

Наименьший показатель у главного бухгалтера Марины Силантьевой — 151 484 рубля в месяц, 1 817 808 рублей — за год.

Напомним, Иван Кротт руководил вузом с 2019 года. Был освобожден от должности в апреле этого года. Возглавил региональное министерство образования.

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#Экономика#Образование#Омск#Омская область#Зарплата#Новости#Иван Кротт
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