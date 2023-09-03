Кротт перед уходом в омское правительство заработал более 3 млн

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:52
Омский государственный педагогический университет опубликовал сведения о среднемесячной зарплате руководителей, замов и бухгалтеров за 2021 год.
Бывший ректор, а ныне министр образования региона Иван Кротт в месяц получал 276 135 рублей. Годовой заработок — 3 313 620 рублей.
Показатели проректора по научной работе Ирины Геращенко — 237 399 рублей в месяц, 2 848 788 — в год. Проректор по учебной работе Наталья Макарова ежемесячно получала 220 190 рублей, за год зарабатывала 2 642 280 рублей.
Наименьший показатель у главного бухгалтера Марины Силантьевой — 151 484 рубля в месяц, 1 817 808 рублей — за год.
Напомним, Иван Кротт руководил вузом с 2019 года. Был освобожден от должности в апреле этого года. Возглавил региональное министерство образования.
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