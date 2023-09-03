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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

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Каждая копейка на счету. Названы самые прибыльные сферы в Омске

3 сентября 2023, 04:26
Фото: Midjourney
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Омские организации понесли свыше 6 млрд руб убытков

Статистики проанализировали финансовые результаты работы.

Омскстат представил данные о финансовых итогах работы организаций Омской области в январе — июне 2023 года. Положительный сальдированный результат — 43,2 млрд рублей. Это на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прибыльными оказались почти 74% всех предприятий, то есть 379. Ими получено около 50 миллиардов рублей, что на 12% выше прошлогодних значений. Топ категорий с большей прибылью:

— обрабатывающие производства;

— транспортировка и хранение;

— обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

Выявлено 136 организаций, которые работали «в минус». Общая сумма убытков превысила шесть миллиардов рублей. Это на 28% больше, чем в прошлом году. Сферы, принесшие большие потери:

— водоснабжение;

— водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;

— строительство.

Работа в «минус». Омские компании понесли миллиарды убытков
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#Экономика#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Новости
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