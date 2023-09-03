Каждая копейка на счету. Названы самые прибыльные сферы в Омске

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Омскстат представил данные о финансовых итогах работы организаций Омской области в январе — июне 2023 года. Положительный сальдированный результат — 43,2 млрд рублей. Это на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Прибыльными оказались почти 74% всех предприятий, то есть 379. Ими получено около 50 миллиардов рублей, что на 12% выше прошлогодних значений. Топ категорий с большей прибылью:
— обрабатывающие производства;
— транспортировка и хранение;
— обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.
Выявлено 136 организаций, которые работали «в минус». Общая сумма убытков превысила шесть миллиардов рублей. Это на 28% больше, чем в прошлом году. Сферы, принесшие большие потери:
— водоснабжение;
— водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
— строительство.