Головная боль и усталось. Сколько магнитных бурь ждет омичей в сентябре

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Лаборатория солнечной астрономии представила прогноз магнитных бурь на сентябрь. Первая и пока единственная магнитная буря ожидается сегодня, 3 сентября. Пик активности пришелся на первую половину дня. Далее магнитосфера оставалась возбужденной. К вечеру ситуация нормализуется.
Очередное возбуждение ждет омичей 4 сентября, в понедельник, до полудня. В целом прогноз на сентябрь не вызывает опасений. В период с 4 по 30 число магнитных бурь не ожидается. Небольшое волнение возможно 14 сентября.
Напомним, ранее мы рассказывали о прогнозе погоды на ближайшие дни: