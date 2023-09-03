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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

иллюстрация

Головная боль и усталось. Сколько магнитных бурь ждет омичей в сентябре

3 сентября 2023, 09:14
Фото: 1MI
иллюстрация

Астрономы представили прогноз магнитных бурь в Омске на сентябрь

Природное явление влияет на самочувствие некоторых людей.

Лаборатория солнечной астрономии представила прогноз магнитных бурь на сентябрь. Первая и пока единственная магнитная буря ожидается сегодня, 3 сентября. Пик активности пришелся на первую половину дня. Далее магнитосфера оставалась возбужденной. К вечеру ситуация нормализуется.

прогноз магнитных бурь на три дняпрогноз магнитных бурь на три дня
прогноз магнитных бурь на три дня
Фото: лаборатория солнечной астрономии

Очередное возбуждение ждет омичей 4 сентября, в понедельник, до полудня. В целом прогноз на сентябрь не вызывает опасений. В период с 4 по 30 число магнитных бурь не ожидается. Небольшое волнение возможно 14 сентября.

прогноз магнитных бурь на месяцпрогноз магнитных бурь на месяц
прогноз магнитных бурь на месяц
Фото: лаборатория солнечной астрономии

Напомним, ранее мы рассказывали о прогнозе погоды на ближайшие дни:

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#Общество#Омск#Омская область#Прогнозы#Новости#Природа#Магнитная буря
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