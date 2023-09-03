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Updated Сегодня, 06:16

иллюстрация

Доярку из Омской области обвиняют в совращении 15-летнего парня

3 сентября 2023, 06:14
Фото: Midjourney
иллюстрация
Женщина присылала подростку откровенные фотографии.

В Азовском районе Омской области 38-летняя женщина совратила 15-летнего друга своего сына. Об этом Городу55 сообщил источник. Заявление написала мать юноши.

38-летняя женщина работала оператором машинного доения. В гости к ее сыну часто ходил сверстник. Омичка начала присылать парню откровенные фотографии, стала инициатором общения и более тесных связей. Школьник рассказал о происходящем друзьям. Слухи дошли и до матери подростка.

В следственном комитете по Омской области возбуждено уголовное дело.

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#Общество#Происшествия#Омская область#СУ СКР#Уголовное дело#Новости#Азовский район#СУ СКР Омской области
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