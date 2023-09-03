Доярку из Омской области обвиняют в совращении 15-летнего парня

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В Азовском районе Омской области 38-летняя женщина совратила 15-летнего друга своего сына. Об этом Городу55 сообщил источник. Заявление написала мать юноши.
38-летняя женщина работала оператором машинного доения. В гости к ее сыну часто ходил сверстник. Омичка начала присылать парню откровенные фотографии, стала инициатором общения и более тесных связей. Школьник рассказал о происходящем друзьям. Слухи дошли и до матери подростка.
В следственном комитете по Омской области возбуждено уголовное дело.