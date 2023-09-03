Алексей Тищенко: «Акция „Решают люди“ даст толчок развитию спорта в Омской области»

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Двукратный Олимпийский чемпион Алексей Тищенко стал участником социальной акции «Решают люди». Вошел в инициативную группу по благоустройству сквера имени Серова.
«Я часто там гуляю с детьми. Сейчас мы собираем голоса поддержки. И я рассказываю про нашу идею благоустройства сквера всем друзьям, родным и близким, чтобы они поддержали проект. Уникальность социальной акции „Решают люди“ в том, что жители сами могут выбрать то, что им необходимо», — отметил спортсмен.
Алексей Тищенко одобряет идеи омичей о спортивных площадках, беговых дорожках и тренажерах. Боксер, отец троих детей, уверен: «Чем больше появится благоустроенных спортивных зон, тем больше шансов, что дети будут с пользой проводить время во дворах».
Чемпион предлагает проводить акцию «Решают люди» каждый год.