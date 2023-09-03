Алексей Тищенко: «Акция „Решают люди“ даст толчок развитию спорта в Омской области»

Алексей Тищенко одобряет идеи омичей о спортивных площадках, беговых дорожках и тренажерах. Боксер, отец троих детей, уверен: «Чем больше появится благоустроенных спортивных зон, тем больше шансов, что дети будут с пользой проводить время во дворах».