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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

иллюстрация

Алексей Тищенко: «Акция „Решают люди“ даст толчок развитию спорта в Омской области»

3 сентября 2023, 10:54
Фото: 1MI
иллюстрация
Спортсмен предлагает проводить акцию ежегодно.

Двукратный Олимпийский чемпион Алексей Тищенко стал участником социальной акции «Решают люди». Вошел в инициативную группу по благоустройству сквера имени Серова.

«Я часто там гуляю с детьми. Сейчас мы собираем голоса поддержки. И я рассказываю про нашу идею благоустройства сквера всем друзьям, родным и близким, чтобы они поддержали проект. Уникальность социальной акции „Решают люди“ в том, что жители сами могут выбрать то, что им необходимо», — отметил спортсмен.

Алексей Тищенко одобряет идеи омичей о спортивных площадках, беговых дорожках и тренажерах. Боксер, отец троих детей, уверен: «Чем больше появится благоустроенных спортивных зон, тем больше шансов, что дети будут с пользой проводить время во дворах».

Чемпион предлагает проводить акцию «Решают люди» каждый год.

#Общество#Спорт#Омск#Благоустройство#Омская область#Новости#Алексей Тищенко
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