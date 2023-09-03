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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

иллюстрация

19-летний парень насмерть сбил молодого пешехода под Омском

3 сентября 2023, 05:58
Фото: 1MI
иллюстрация
Пассажир авто пострадала, ее госпитализировали.

3 сентября в два часа ночи стало известно о смертельной аварии. В Госавтоинспекции рассказали подробности.

19-летний водитель «Lada Priora» ехал по автодороге Челябинск-Новосибирск со стороны села Лузино в направлении Омска. На 794 километре машина сбила пешехода. Он шел вдоль проезжей части навстречу движения.

32-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. 54-летнюю пассажирку автомобиля госпитализировали.

По факту ДТП с летальным исходом ведется проверка.

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