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Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

иллюстрация

В начале осени в Омской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

2 сентября 2023, 04:00
Фото: Город55
иллюстрация
Пока что количество заболевающих в регионе коронавирусом небольшое.

Стало известно, что в Омской области продлили режим повышенной готовности. Соответствующее решение принято для борьбы с распространением COVID-19. Врио губернатора Виталий Хоценко подписал распоряжение.

В документе указано, что ограничение продлевают еще на месяц, до 30 сентября. Также в регионе по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия. Исключение составляют те, которые организуются органами власти.

По информации портала «Стопкоронавирус», в Омской области за прошедшую неделю зарегистрировали 43 подтвержденных случая заболевания коронавирусов. Госпитализация понадобилась 11 пациентам.

Напомним, что режим повышенной готовности не отменяют в Омской области с марта 2020 года. Вместе с тем в других регионах его сняли в мае 2023 года.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Режим повышенной готовности#Алина Ясинская
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