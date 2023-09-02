В начале осени в Омской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

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Стало известно, что в Омской области продлили режим повышенной готовности. Соответствующее решение принято для борьбы с распространением COVID-19. Врио губернатора Виталий Хоценко подписал распоряжение.
В документе указано, что ограничение продлевают еще на месяц, до 30 сентября. Также в регионе по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия. Исключение составляют те, которые организуются органами власти.
По информации портала «Стопкоронавирус», в Омской области за прошедшую неделю зарегистрировали 43 подтвержденных случая заболевания коронавирусов. Госпитализация понадобилась 11 пациентам.
Напомним, что режим повышенной готовности не отменяют в Омской области с марта 2020 года. Вместе с тем в других регионах его сняли в мае 2023 года.