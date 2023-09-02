Стало известно новое место работы экс-главы омского минобра Татьяны Дерновой

Напомним, что Дернова покинула пост в правительстве Омской области в конце января 2023 года. Она возглавляла региональный минобр с 2017 года. Будущая чиновница начинала свой путь в школе учителем иностранных языков. Также в профессиональном багаже экс-министра имеется работа замдиректора гимназии.