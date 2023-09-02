Стало известно новое место работы экс-главы омского минобра Татьяны Дерновой

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:46
Городу55 стало известно новое место работы бывшего министра образования Омской области Татьяны Дерновой. Экс-глава ведомства устроилась в автономную некоммерческую образовательную организацию «Школа Гармония».
Учреждение находится в черте города на Набережной Тухачевского. «Гармония» существует относительно недавно. Школа открылась семь лет назад. Образовательная организация зарегистрирована 12 августа 2016 года.
Татьяна Дернова занимает должность заместителя директора в этой школе. Получить комментарий бывшего министра о новом месте работы Городу55 не удалось.
Известно, что «Гармонией» руководит Ирина Арыку. Владелице школы также принадлежит частный детский сад «Арбуз» и одноименный центр одаренных детей.
Напомним, что Дернова покинула пост в правительстве Омской области в конце января 2023 года. Она возглавляла региональный минобр с 2017 года. Будущая чиновница начинала свой путь в школе учителем иностранных языков. Также в профессиональном багаже экс-министра имеется работа замдиректора гимназии.
На данный момент министром образования региона является Иван Кротт, ранее возглавлявший ОмГПУ.