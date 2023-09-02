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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:46

иллюстрация

Стало известно новое место работы экс-главы омского минобра Татьяны Дерновой

2 сентября 2023, 08:02
Фото: Город55
иллюстрация
Теперь бывшая чиновница работает в частной школе.

Городу55 стало известно новое место работы бывшего министра образования Омской области Татьяны Дерновой. Экс-глава ведомства устроилась в автономную некоммерческую образовательную организацию «Школа Гармония».

Учреждение находится в черте города на Набережной Тухачевского. «Гармония» существует относительно недавно. Школа открылась семь лет назад. Образовательная организация зарегистрирована 12 августа 2016 года.

Татьяна Дернова занимает должность заместителя директора в этой школе. Получить комментарий бывшего министра о новом месте работы Городу55 не удалось.

Известно, что «Гармонией» руководит Ирина Арыку. Владелице школы также принадлежит частный детский сад «Арбуз» и одноименный центр одаренных детей.

Напомним, что Дернова покинула пост в правительстве Омской области в конце января 2023 года. Она возглавляла региональный минобр с 2017 года. Будущая чиновница начинала свой путь в школе учителем иностранных языков. Также в профессиональном багаже экс-министра имеется работа замдиректора гимназии.

На данный момент министром образования региона является Иван Кротт, ранее возглавлявший ОмГПУ.

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#Политика#Образование#Омск#Омская область#Школа#Отставки и назначения#Новости#Иван Кротт#Татьяна Дернова#Алина Ясинская
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