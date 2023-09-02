Стало известно, когда нападающий «Авангарда» Рид Буше вернется в Омск

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, когда форвард Рид Буше вернется в Омск.
«Рид вернется к матчу с „Автомобилистом“. Я лично ему писал и поздравил с рождением сына от себя лично и от всей команды. Он возвращается, и будет играть 7 сентября», — заверил Михаил Кравец.
Победу в сибирском дерби, по мнению наставника «ястребов, можно с легкостью посвятить Буше и его семье.
«Можно сказать, что победа над „Сибирью“ посвящается Риду, его сыну и семье. Уверен, что он переживал, мол, уехал, а команде пришлось биться, но, как я уже говорил, семья — это самое главное. Однако мы выиграли и рады этому, да и Рид вернется в Омск с хорошим настроением, думаю, оно будет даже вдвойне хорошим», — уверен Кравец.
Напомним, 30 августа у Рида Буше и его жены Александрии родился мальчик, собственно, чтобы присутствовать при родах хоккеист у покинул команду.