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Хоккеист покинул команду из-за рождения сына

Стало известно, когда нападающий «Авангарда» Рид Буше вернется в Омск

2 сентября 2023, 18:41
Фото: ХК Авангард
Хоккеист покинул команду из-за рождения сына

Нападающий «Авангарда» Рид Буше вернется в Омск к 7 сентября

Хоккеист покинул команду, чтобы присутствовать при рождении сына.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, когда форвард Рид Буше вернется в Омск.

«Рид вернется к матчу с „Автомобилистом“. Я лично ему писал и поздравил с рождением сына от себя лично и от всей команды. Он возвращается, и будет играть 7 сентября», — заверил Михаил Кравец.

Победу в сибирском дерби, по мнению наставника «ястребов, можно с легкостью посвятить Буше и его семье.

«Можно сказать, что победа над „Сибирью“ посвящается Риду, его сыну и семье. Уверен, что он переживал, мол, уехал, а команде пришлось биться, но, как я уже говорил, семья — это самое главное. Однако мы выиграли и рады этому, да и Рид вернется в Омск с хорошим настроением, думаю, оно будет даже вдвойне хорошим», — уверен Кравец.
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Напомним, 30 августа у Рида Буше и его жены Александрии родился мальчик, собственно, чтобы присутствовать при родах хоккеист у покинул команду.

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