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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

иллюстрация

Пассажирка рейса Москва-Омск из-за перевеса багажа отдала вещи пьяному незнакомцу

2 сентября 2023, 07:12
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина предложил ей помочь, но пропал вместе с вещами.

В аэропорту Москвы 27 августа произошел необычный случай. Пассажирка рейса, отправлявшегося в Омск, обратилась в полицию, рассказав подробности приключившейся с ней истории.

В столице у 40-летней женщины был перевес багажа при регистрации. Вещей было больше положенного примерно на пять килограмм. Пассажир этого же рейса, стоявший за ней в очереди позади, предложил помощь. Девушка переложила часть вещей к нему, но получить их вовремя в итоге не получилось.

Как позже выяснилось, мужчина не отправился в Омск, а остался в Москве. 31 августа женщина написала заявление в полицию, чтобы правоохранители нашли пропажу. Она оценила вещи на сумму примерно 100 тыс рублей.

По данным телеграм-канала Baza, незнакомец был выпивший. Пассажирка предположила, что по этой причине он не смог отправиться с ней в Омск. Сотрудники УМВД нашли джентльмена в столице и узнали, что он передал чужие вещи своим родственникам. Они пообещали быстро отправить их владелице по почте.

Городу55 в региональном УМВД не смогли подтвердить информацию, объяснив, что этот инцидент могут прокомментировать в транспортной полиции. Оперативно получить ответ от ведомства не удалось.

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#Происшествия#Омская область#УМВД#Аэропорт#Новости#Рейс#Пропажа#Алина Ясинская#Багаж
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