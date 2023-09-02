Пассажирка рейса Москва-Омск из-за перевеса багажа отдала вещи пьяному незнакомцу

В столице у 40-летней женщины был перевес багажа при регистрации. Вещей было больше положенного примерно на пять килограмм. Пассажир этого же рейса, стоявший за ней в очереди позади, предложил помощь. Девушка переложила часть вещей к нему, но получить их вовремя в итоге не получилось.