Пассажирка рейса Москва-Омск из-за перевеса багажа отдала вещи пьяному незнакомцу

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В аэропорту Москвы 27 августа произошел необычный случай. Пассажирка рейса, отправлявшегося в Омск, обратилась в полицию, рассказав подробности приключившейся с ней истории.
В столице у 40-летней женщины был перевес багажа при регистрации. Вещей было больше положенного примерно на пять килограмм. Пассажир этого же рейса, стоявший за ней в очереди позади, предложил помощь. Девушка переложила часть вещей к нему, но получить их вовремя в итоге не получилось.
Как позже выяснилось, мужчина не отправился в Омск, а остался в Москве. 31 августа женщина написала заявление в полицию, чтобы правоохранители нашли пропажу. Она оценила вещи на сумму примерно 100 тыс рублей.
По данным телеграм-канала Baza, незнакомец был выпивший. Пассажирка предположила, что по этой причине он не смог отправиться с ней в Омск. Сотрудники УМВД нашли джентльмена в столице и узнали, что он передал чужие вещи своим родственникам. Они пообещали быстро отправить их владелице по почте.
Городу55 в региональном УМВД не смогли подтвердить информацию, объяснив, что этот инцидент могут прокомментировать в транспортной полиции. Оперативно получить ответ от ведомства не удалось.